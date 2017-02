Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Uzwil (pts022/08.02.2017/14:20) - Bühler erzielte 2016 eine solide Performance. Während das Unternehmen die Politik der Reinvestition der Gewinne weiterverfolgte, um die künftige Entwicklung zu sichern, blieb es weiterhin auf Wachstumskurs. Der Bestellungseingang 2016 stieg um 3% auf CHF 2,54 Mia., verglichen mit einer Abnahme von 4% im Jahr 2015. Der Umsatz nahm um 2% auf CHF 2,45 Mia. zu, während die Profitabilität bei 7,1% stabil blieb (EBIT-Marge). Die F+E-Investitionen erhöhten sich signifikant. "Für eine in der Schweiz beheimatete Firma war 2016 die eigentliche Bewährungsprobe in Anbetracht der Verwerfungen beim Wechselkurs Euro/Schweizer Franken vor einem Jahr", sagt CEO Stefan Scheiber. "Insofern können wir mit diesem Ergebnis zufrieden sein." Beide Geschäftsbereiche von Bühler - Grains & Food wie auch Advanced Materials - trugen 2016 zum Erfolg des Konzerns bei. Die Strategie von zwei Geschäftsbereichen, die beide auf führenden Prozesstechnologien und Services gründen, hat sich bewährt. Die Performance des Konzerns wurde stark durch das Kundendienstgeschäft (Customer Service) unterstützt. Kunden schätzen den lokalen Verbund von 92 Servicestationen weltweit. In der Folge erzielte das Servicegeschäft ein höheres Wachstum und erzielte einen Umsatz von CHF 578 Mio., was 7% mehr ist als im Jahr zuvor. Der Anteil des Customer Service am Umsatz liegt nun bei 24% (Vorjahr: 22%). Auf der regionalen Ebene konnte das Wachstum in Nord- und Südamerika, Europa und China den Rückgang im Mittleren Osten & Afrika und in Südostasien mehr als kompensieren. Insgesamt ist die Position von Bühler dank der globalen Präsenz sehr ausgewogen: Europa schloss mit einem Umsatzanteil von 30%, Asien mit 25%, Mittlerer Osten & Afrika mit 15%, Nordamerika mit 17%, Südamerika mit 6% und Südasien mit 6% ab. Gestärkte Finanzlage Der Nettogewinn blieb stabil bei CHF 143 Mio. Trotz anhaltend hoher Investitionen von CHF 71 Mio. nahm die Nettoliquidität um 18% auf CHF 462 Mio. zu. Mit einer Eigenkapitalquote von 47% (Vorjahr: 46%) ist der Konzern frei von jeglichen Bankschulden. Die Nettoprofitabilität (Return On Net Operating Assets, RONOA) blieb auf dem hohen Niveau von 19% (Vorjahr: 22%). "Mit dieser starken Finanzlage ist Bühler gut gerüstet, um weiterhin eigenständig in die Zukunft zu investieren", meint CEO Scheiber. Nachhaltigkeit weiter gesteigert Wir sind der Nachhaltigkeit verpflichtet und haben den Ehrgeiz, unseren Beitrag an ein weltweites Ernährungssystem mit sicheren Lebensmitteln und gesicherter Nahrungsmittelversorgung zu leisten. Wir wollen auch zum verantwortungsvollen Einsatz natürlicher Ressourcen beitragen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu verringern. Das wichtigste Mittel dazu ist die Innovation: Mit neuen Technologien und Lösungen wandelt Bühler globale Herausforderungen und Trends in neue Geschäftschancen um. Mit rund 40 neuen Produkten und Technologien erwies sich Bühler 2016 als wahrer Innovationsbeschleuniger und ist heute der führende Anbieter von Technologien und Lösungen in den bedienten Industrien. Die F+E-Investitionen wurden signifikant um CHF 7 Mio. auf CHF 109 Mio. erhöht, was einem Umsatzanteil von 4,4% entspricht. Bühler unterzeichnete auch eine Partnerschaftsvereinbarung mit Bosch, um künftige IoT-Lösungen (Internet der Dinge) zu entwickeln. Das Unternehmen ging eine Zusammenarbeit mit dem Start-up-Beschleuniger MassChallenge ein und erhielt den prestigeträchtigen Nestlé Research Award. Mit den im August 2016 abgehaltenen Networking Days versammelte Bühler 750 Führungskräfte der globalen Getreide- und Futtermittelindustrie, um nachhaltige Lösungen für globale Herausforderungen wie Mangelernährung und Energieeffizienz zu erörtern und zu entwickeln. Starke Investition in neue Technologien, Anwendungen und Märkte Ganz gemäss der Strategie, "in der Region für die Region" tätig zu sein, investierte Bühler 2016 wiederum beträchtliche Summen in die Erschliessung neuer Märkte, in die Entwicklung dezentraler Anwendungszentren und in den weiteren Ausbau und die Modernisierung des weltweiten Fabrikationsverbundes. Acht neue Servicestationen wurden dem globalen Verbund hinzugefügt, der nunmehr insgesamt 92 Standorte mit 60 Workshops umfasst. Dies stärkt die Kundennähe von Bühler noch weiter. In Vietnam wurde eine neue Fabrik für die Herstellung von Reisverarbeitungsmaschinen eröffnet. Es wurden neue regionale Anwendungszentren aufgebaut, zum Beispiel in Nordamerika, und der Aufbau eines neuen Fabrikationsstandorts in China ist im Gange. In der Schweiz lancierte der Konzern ein Modernisierungsprogramm. Im Bereich Batterieherstelllung und Insektenverarbeitung ist Bühler gut positioniert, um das massive Wachstumspotenzial auszuschöpfen. Positiver Ausblick für 2017 Trotz Schwankungen im Tagesgeschäft ist Bühler in globalen Wachstumsmärkten ausgezeichnet positioniert - die Verarbeitung von Grundnahrungs- und Futtermitteln sowie Advanced Materials. Mit der globalen Aufstellung hat Bühler nun eine grosse Kundennähe erreicht und lebt das Motto, "lokal bedeutend und global tätig" zu sein. Aktuelle Megatrends wie wachsende Weltbevölkerung, zunehmende Verstädterung oder grösseres Umweltbewusstsein fördern die strategische Aufstellung des Konzerns noch weiter und erschliessen zusätzliches Wachstumspotenzial. "Mit dem 2016 Erreichten und einem grossen Auftragspolster kann Bühler mit Zuversicht in das Jahr 2017 gehen", sagt CEO Scheiber. Die Dynamik der Märkte und Technologietrends, der regionalen Entwicklungen und politischen Bedingungen machen es immer schwieriger, den potenziellen Geschäftsausgang vorherzusagen. Bühler passt sich neuen Strömungen mit Flexibilität, einem kollaborativen Innovationsmodell und engen Partnerschaften mit Kunden und Wissenschaftlern sowie Technologieanbietern und Industrien an. Basierend auf seinen führenden Technologien und Lösungen wird Bühler 2017 weiterhin nach Wachstum und Profitabilität streben. Lesen Sie den Online-Geschäftsbericht von Bühler: https://annualreport2016.buhlergroup.com

