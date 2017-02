Dow Jones - Durchmarsch oder Abpraller?

Bastian Galuschka,

Godmode-Trader.de

Hallo am Nachmittag,

der Dow Jones Industrial Average® sollte gemäß des letzten Fahrplans stärker zurücksetzen. Dazu kam es aber nicht. Der Index korrigierte nur kurz in Richtung der 20.000-Punkte-Marke, um sich anschließend direkt wieder nach oben aufzumachen. Gestern markierte der Index ein neues Allzeithoch bei 20.155 Punkten, ging in der Folge aber in eine Konsolidierung über.

Dabei hat sich das ehemalige Gap bei 20.074 Punkten als neue Unterstützung bewährt. Die Kursmusters sind bislang trendbestätigend, womit im heutigen Handel ein weiterer Anlauf auf die Marke von 20.150 Punkten möglich ist. Für mehr müsste sich der Index allerdings über dem neuen Allzeithoch etablieren, dann wären 20.264 Punkten als nächste Zielmarke ableitbar. Fällt der Dow Jones Industrial Average® dagegen wieder in den alten Gapbereich, also unter 20.074 Punkte, zurück, wäre das positive Momentum erst einmal dahin. Die Zwischentiefs bei 20.024 Punkten böten in diesem Fall Halt. Darunter müssten die Käufer die 20.000-Punkte-Marke verteidigen, da ansonsten stärkere Abgaben bis an die Marke von 18.885 Punkte drohen würden. Dow Jones Industrial Average® Index: Stundenchart in Punkten: 1 Kerze = 1 Stunde (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.01.2017 - 07.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

Dow Jones Industrial Average® Index: Monatschart in Punkten: 1 Kerze = 1 Monat (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 01.02.2012 - 01.02.2017. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: www.guidants.com

