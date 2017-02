Zürich (ots) - Der Online-Marktplatz Kaloka startet in Zürich.

«Wir testen Kaloka seit Mitte Januar 2017 in Zürich. Der offizielle

Launch war am 1. Februar 2017», bestätigt Post-Sprecherin Léa

Wertheimer gegenüber der «Handelszeitung». Die Schweizerische Post

verantwortet das helvetische Mini-Amazon.



Zürich ist die zweite Stadt, in der Kaloka an den Start geht. Auf

dem Portal bieten lokale Händler ihre Produkte an. 17 sind es am

Anfang in Zürich - von der Papeterie über den Kraftfutterladen bis

hin zum Brotspezialisten und Teehaus. Kaloka verspricht, dass alle

Produkte, die vor 17.00 Uhr bestellt werden, noch am gleichen Tag

ausgeliefert werden.



Vor einem Jahr begann der gelbe Riese mit einem Pilotprojekt in

Bern. Die Zustellung der online bestellten Ware ist kostenlos, soll

aber kostenpflichtig werden. Die Velokuriere des Zürcher Startups

Notime radeln für den Post-Marktplatz durch die Aare- und die

Limmatstadt.



«Der Pilot in beiden Städten, Bern und Zürich, läuft bis Ende

September», sagt Wertheimer. Dann will die Post Bilanz ziehen. «Ob

künftig weitere Städte folgen, hängt von den Erfahrungen aus den

Pilotprojekten ab», so die Post-Sprecherin.



Originaltext: Handelszeitung

