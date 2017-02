Zürich (ots) - Der Schweizer Sackmesserhersteller Victorinox

kämpft markenrechtlich gegen die chinesisch kontrollierte Firma

Swissgear um das Schweizerkreuz-Logo seiner Tochtergesellschaft

Wenger. Das berichtet die «Handelszeitung» mit Verweis auf Eingaben

beim Markenregister. Swissgear und Wenger haben Ende 2016 jeweils zum

Verwechseln ähnliche Schweizerkreuz-Embleme beim Institut für

Geistiges Eigentum (IGE) als Marken angemeldet. Nun müssen Richter

entscheiden, wer das Vorrecht auf das Emblem erhält, das die

Victorinox-Tochter Wenger seit Jahren verwendet.



Auslöser des Streits ist eine Gesetzesänderung: Erst seit diesem

Januar ist es überhaupt erlaubt, Schweizerkreuze in dieser Form als

Marke schützen zu lassen. Bis dahin war das Schweizer Hoheitszeichen

grundsätzlich tabu. Das ist auch der Grund dafür, dass das

Wenger-Logo bisher nicht geschützt war. Lediglich in den USA ist es

seit einigen Jahren als Marke eingetragen.



