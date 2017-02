Tarifpartner sollen nach dem Willen der CDU neue Arbeitszeitmodelle befristet erproben und damit auch von bestehenden Regelungen abweichen dürfen. Die Forderungen gehen über das Konzept der SPD-Arbeitsministerin hinaus.

Die CDU will die Arbeitsvorschriften für neue Tele- und Digitalarbeitsplätze lockern. Tarifpartner sollten neue Arbeitszeitmodelle zeitlich befristet erproben und damit auch von bestehenden Regelungen abweichen dürfen, heißt es in einem Beschluss des Fachausschusses Arbeit und Soziales, der Reuters am Mittwoch vorlag. Die von den CDU-Experten beschlossenen und mit der Parteispitze weitgehend abgestimmten Forderungen sollen im Wahlprogramm übernommen werden. Unternehmen und Arbeitnehmervertreter ...

