Liebe Trader,

zwischen März 2013 und grob Ende 2016 steckte das Wertpapier des US-Computerriesen IBM in einem langfristigen Abwärtstrend fest und setzte von 215,90 US-Dollar auf ein Verlaufstief von 116,90 US-Dollar zurück - dabei schrammte die Aktie nur knapp an einem größeren Verkaufssignal unterhalb von 131,00 US-Dollar vorbei. Denn nur wenig später kamen die Notierungen zurück und konnten in den folgenden Monaten wieder an die maßgebliche Abwärtstrendlinie bei rund 166,00 US-Dollar zulegen. Zu Beginn dieses Jahres brach das Papier schließlich darüber aus, wodurch ein größeres Kaufsignal aufgestellt worden ist. Aber erst oberhalb der darüber liegenden Widerstandszone von 173,50 US-Dollar verschwinden die gröberen Widerstände, wonach es nach der beeindruckenden Vorstellung der Bullen nun aussieht. Eine schöne mittelfristige Long-Chance liegt jetzt vor und darf gerne nachgehandelt werden.

Long-Chance:

Der bisherige Chartverlauf präsentiert sich äußerst freundlich und kann für einen direkten Long-Einstieg herangezogen werden - weitere Kursgewinne oberhalb der letzten Hochs von 179,25 US-Dollar dürften folgen und in den Bereich von zunächst 190,00 US-Dollar aufwärts führen. Darüber geht es weiter in Richtung der Zwischenhochs aus 2015 bei 199,21 US-Dollar mittelfristig weiter rauf. Eine passende Verlustbegrenzung sollte aber noch knapp unter dem Niveau von 172,89 US-Dollar angesetzt werden - darunter ist nämlich von einem Rücklauf der IBM-Aktie bis in den Unterstützungsbereich von 169,95 US-Dollar auszugehen. Selbst ein Bruch dieser Supportzone führt im weiteren Verlauf lediglich zurück auf die übergeordnete Aufwärtstrendlinie um 166,00 US-Dollar abwärts - erst darunter trübt sich das Bild schlagartig ein.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Buy-Order: 178,46 US-Dollar

Kursziel: 179,25 / 190,00 / 199,21 US-Dollar

Stopp: < 172,89 US-Dollar

Risikogröße pro CFD: 5,57 US-Dollar

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:



Tageschart:



IBM Corp., Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 178,46 US-Dollar; 14:10 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

