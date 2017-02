Hamburg (ots) -



Die Asklepios Kliniken Hamburg gründen das Asklepios Tumorzentrum Hamburg. Wofür es dient, wie die standortübergreifende Zusammenarbeit funktionieren wird, wie niedergelassene Ärzte eingeladen sind, sich einzubringen und - vor allem - was die Patienten davon haben, erfahren Sie in unserer Pressekonferenz zur Gründung. Gesprächspartner werden Joachim Gemmel, Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Hamburg GmbH, Prof. Dr. Friedrich Hagenmüller, ehem. Ärztlicher Direktor der Asklepios Klinik Altona sowie Prof. Dr. Karl Jürgen Oldhafer, Chefarzt Allgemein- u. Viszeralchirurgie der Asklepios Klinik Barmbek sein.



Zur Pressekonferenz mit Imbiss laden wir ganz herzlich ein:



Dienstag, 14. Februar 2017, 10:00 Uhr "Georgie" Kongresse und Events Asklepios Klinik St. Georg Lohmühlenstr. 5, Haus W 20099 Hamburg



In der Anlage finden Sie zur besseren Orientierung einen Lageplan des Klinikgeländes.



Über eine kurze Rückmeldung, ob Sie kommen, würden wir uns freuen.



Kontakt für Rückfragen: Konzernbereich Unternehmenskommunikation & Marketing Tel.: (0 40) 18 18-82 66 36 E-Mail: presse@asklepios.com



