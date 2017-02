Frankfurt - Union Investment blickt auf ein erfolgreiches Vermietungsjahr 2016 zurück, so die Union Investment in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Insgesamt konnte eine Fläche von rund 663.000 m2 neu- und nachvermietet werden. Diese Vermietungsleistung hat es ermöglicht, die Gesamtvermietungsquote nach Ertrag bezogen auf alle Immobilienfonds bei starken 96,2 Prozent zu halten. Mit über 300.000 m2 machen die europäischen Märkte außerhalb Deutschlands den größten Anteil aus. Rund 81.000 m2 entfallen auf die außereuropäischen Märkte. In Deutschland beläuft sich das Vermietungsergebnis auf rund 282.000 m2 . Das entspricht einem Anteil von 42,5 Prozent.

