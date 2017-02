Seit der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat steigen die Umfrage für die SPD in ungeahnte Höhen. Das erstaunt selbst Werbeguru Frank Stauss, der es ablehnte, mit der SPD in den Wahlkampf zu ziehen.

Das alles sei "absurd" und eine "wahnsinnige Veränderung", findet Werbeguru Frank Stauss. Noch Anfang des Jahres sei die Frage gewesen, wie düster die Bundestagswahl für die SPD ausgehe. Jetzt drehe sich plötzlich alles darum, wie stark die SPD werde. "Bei über 30 Prozent bist Du im Spiel um den ersten Platz", meint der erfahrene SPD-Wahlkämpfer.

Tatsächlich fällt seit der Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat eine Umfrage für die SPD besser aus als die andere. Am Mittwoch etwa wurden Zahlen von Forsa bekannt, nach denen die SPD erstmals seit Ende 2012 wieder über 30 Prozent steigt. So gewinnen die Sozialdemokraten im Vergleich zur Vorwoche weitere fünf Prozentpunkte, steigen von 26 auf 31 Prozent und verkürzen damit den Rückstand zur CDU/CSU auf drei Punkte. Die Union liegt jetzt nach der Forsa-Umfrage bei 34 Prozent. Ein Punkt weniger als in der Vorwoche. In einer Umfrage von Insa, die am Montag veröffentlich wurde, hatte die SPD die Union sogar überholt.

Frank Stauss, Mitinhaber der Kommunikationsagentur Butter und Bestsellerautor von "Höllenritt Wahlkampf", wird die SPD zwar nicht im Rennen um das Kanzleramt begleiten. Ende letzten Jahres verkündete er, nicht zur Verfügung zu stehen. Dass hält den bekennenden Sozialdemokraten dennoch nicht davon ab, die Lage für die Partei kritisch zu analysieren.

"Ich habe mir ernsthafte und große Sorgen um die SPD gemacht", bekennt Stauss ...

