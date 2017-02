Düsseldorf (ots) - Die Rücktrittsankündigung von Philipp Lahm hat seinen früheren Trainer Jupp Heynckes nicht überrascht. "Philipp Lahm ist ein konsequenter Mann, und er hat eine kluge Entscheidung getroffen", sagte Heynckes der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Bayern Münchens 33-jähriger Kapitän beendet im Sommer seine Laufbahn als Fußballer. Heynckes, unter dessen Führung Lahm 2013 die Champions League gewann, hält ihn für "den konstantesten Spieler der Bundesliga". Überdies verliere der FC Bayern "nach Bastian Schweinsteiger die nächste Identifikationsfigur". Solche Figuren brauche jeder Verein. Heynckes hält es für klug, dass Lahm nicht sofort in anderer Funktion beim FC Bayern einsteige. "Er will sicher noch etwas Erfahrung sammeln."



