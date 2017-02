NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Mittwoch zu Handelsbeginn gestiegen. In allen Laufzeitbereichen fielen die Renditen.

Politische Risiken sorgen weiter für Verunsicherung. In den USA treibt die Politik von Präsident Donald Trump die Anleger in die als sicher geltenden US-Staatsanleihen. Zudem rückt der Zusammenhalt der Eurozone wieder stärker in den Blick der Märkte. Verantwortlich sind vor allem die anstehenden Präsidentschaftswahlen in Frankreich.

Zweijährige Anleihen legten um 1/32 Punkte auf 99 30/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,151 Prozent. Fünfjährige Papiere stiegen um 4/32 Punkt auf 100 8/32 Punke. Sie rentierten mit 1,822 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen kletterten um 10/32 Punkte auf 96 29/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,356 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren kletterten um 21/32 Punkte auf 97 27/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,983 Prozent./jsl/jkr/he

