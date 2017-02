München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Sendetermin: Freitag, 10. Februar ab 20:15 Uhr bei RTL II



RTL II präsentiert mit "Lara Croft: Tomb Raider", "3 Engel für Charlie - Volle Power", "Everly - Die Waffen einer Frau" und "Nikita" gleich vier actiongeladene Blockbuster mit weiblicher Starbesetzung.



"Lara Croft: Tomb Raider" USA, GB 2001: Regie: Simon West Die bildhübsche Archäologin Lara Croft (Angelina Jolie) sammelt mystische Gegenstände. Als sie in ihrer Villa eine alte Uhr findet, wird ihr Entdeckerdrang geweckt: Mit Hilfe des Artefakts kann die Zeit manipuliert werden. Allerdings weiß auch der Geheimbund der Illuminati um die übernatürlichen Kräfte und es beginnt eine gefährliche Jagd um die ganze Welt.



"3 Engel für Charlie - Volle Power" USA 2003; Regie: McG Zwei wertvolle Ringe mit streng vertraulichen Informationen über das geheime Zeugenschutzprogramm der US-Regierung wurden entwendet. Charlies Engel, die Privatermittlerinnen Dylan (Drew Barrymore), Natalie (Cameron Diaz) und Alex (Lucy Liu) sollen den Fall lösen und stoßen im Laufe der Ermittlungen selbst an ihre Grenzen.



DEUTSCHE FREE-TV-PREMIERE "Everly - Die Waffen einer Frau" USA 2014; Regie: Joe Lynch Als die Tarnung der FBI-Agentin Everly (Salma Hayek) auffliegt, setzt ein Yakuza-Boss eine Armee von Profikillern auf sie an. Doch die junge Frau weiß sich zu wehren...



"Nikita" F 1990; Regie: Luc Besson Bei einem Raubüberfall erschießt die drogensüchtige Nikita (Anne Parillaud) einen Polizisten. Sie wird festgenommen und vor die Wahl gestellt: Todesstrafe oder Spezialausbildung zur Geheimagentin im Auftrag der Regierung. Nikita wählt das Leben als Killerin. Das geht solange gut, bis sie sich in den Kassierer Marco verliebt.



Sendetermine am Freitag, 10. Februar: 20:15 Uhr "Lara Croft: Tomb Raider" 22:05 Uhr "3 Engel für Charlie - Volle Power" 00:10 Uhr "Everly - Die Waffen einer Frau" 01:50 Uhr "Nikita"



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Frank Nette 089 - 64185 6503 frank.nette@rtl2.de