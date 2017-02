Zürich - ABB ist im Geschäftsjahr 2016 weiter geschrumpft und erzielte noch einen Umsatz von knapp 34 Mrd USD sowie einen Auftragseingang von gut 33 Mrd. Dank der verschiedenen laufenden Kostensenkungsprogramme erhöhte sich die operative Marge dennoch auf nun klar über 12%. Und dank einem starken Schlussquartal der Stromnetzsparte wurde die Abwärtsbewegung im vierten Quartal nach längerer Zeit wieder gestoppt.

So erhöhte sich im vierten Quartal der Auftragseingang nach sechs negativen Quartalen in Folge erstmals wieder, und zwar bereinigt um Währungs- und Portfolioeffekte um 3% auf 8,28 Mrd USD. Der Umsatz verbesserte sich gleichzeitig um 1% auf knapp 9 Mrd. CEO Ulrich Spiesshofer nannte an der Bilanzmedienkonferenz das Ergebnis "angesichts der schwierigen Märkte ein solides Resultat".

Der Auftragseingang profitierte insbesondere von der Entwicklung in der Sparte Stromnetze, für welche im vergangenen Jahr verschiedene Investoren noch eine Abspaltung forderten. Diese verzeichnete von Oktober bis Dezember ein Plus an Bestellungen von 15%, was zu einem guten Teil auf die in den vergangenen Wochen gemeldeten Grossaufträge zurückzuführen ist. Die Sparte Industrieautomation & Antriebe (+4%) legte ebenfalls etwas zu, wogegen die Sparten Elektrifizierungsprodukte (-5%) und vor allem Prozessautomation (-14%) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...