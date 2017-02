Umsatzsteigerung aber Gewinnrückgang bei GM 2016, rote Zahlen bei Opel. Der Brexit habe die Europa-Bilanz verdorben. Beeinflussen andere politische Entscheidungen nun die Gesamtbilanz und damit die Kursentwicklung, Vivien Sparenberg von Vontobel "Politische Entscheidungen wie der Brexit beeinflussten 2016 die Opel-Bilanz, wenngleich der Verlust kleiner geworden ist.", sagt Vivien Sparenberg von Vontobel. Die Frage sei nun, wie die Zahlen für 2017 ausfallen können, GM selbst war vorsichtig. Das Unternehmen wolle an seinen Produktionsplänen in Mexico festhalten. "Das bedeutet unter Umständen Strafzölle - denn Donald Trump will keinen Unterschied zwischen heimischen und ausländischen Herstellern machen, wenn sie nicht im eigenen Land, sprich in den USA, produzieren." Was nun mit der Aktie?