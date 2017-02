Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will deutlich mehr zurückgewiesene Asylbewerber in ihre Heimatländer abschieben. Dazu wird sie am morgigen Donnerstag den Ministerpräsidenten der Bundesländer, die mit ihr im Kanzleramt zusammenkommen, einen umfassenden Plan vorlegen.

"Es gibt einen Plan", bestätigte die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer Merkels Vorstoß. Die Bevölkerung erwarte zurecht, so Demmer, "dass die Menschen, die nicht hier bleiben dürfen, abgeschoben werden".

Deutschland hat erhebliche Schwierigkeiten, abgelehnte Asylbewerber außer Landes zu bringen. Hierzulande leben über eine halbe Million, die eigentlich in ihre Heimat zurückkehren müssten. Für die Abschiebungen sind die Länder zuständig, die ihre Aufgabe je nach Landesregierung unterschiedlich konsequent erledigen.

Merkel will deshalb unter anderem den Ministerpräsidenten vorschlagen, in den nächsten drei Monaten ein gemeinsames "Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr" unter Leitung des Bundesinnenministeriums einzurichten, wie der Spiegel berichtet. Außerdem könnten später "Bundesausreisezentren" gebildet werden, in denen abgelehnte Asylbewerber in den "letzten Tagen oder Wochen" vor ihrer Abschiebung zentral untergebracht werden.

Laut dem Bericht will die CDU-Vorsitzende außerdem die Bundesmittel für die freiwillige Rückkehr deutlich aufstocken. Als Antwort auf den Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin sollen gefährliche Asylbewerber leichter in Abschiebehaft genommen werden können.

Widerstand gegen Merkels Vorhaben ist jedoch von rot-grün oder rot-rot-grün geführten Bundesländern zu erwarten.

