VW kommt nicht zur Ruhe: Der Zukunftspakt des Konzerns sorgt für tiefe Zerwürfnisse zwischen Betriebsrat und Management. Die Arbeitnehmer werfen Markenchef Herbert Diess schweren Vertrauensbruch vor.

Das erst vor kurzem beschlossene Sparpaket der Volkswagen-Kernmarke sorgt innerhalb des Unternehmens für neuen Streit. Der Betriebsrat des Autobauers droht dem Management in einem Brief, den mühsam ausgehandelten Plan platzen zu lassen.

Ein Sprecher des Betriebsrates bestätigte am Mittwoch die Existenz eines solchen Briefes. Das "Manager-Magazin" hatte zuvor darüber berichtet. Die Arbeitnehmerseite wirft VW-Markenchef Herbert Diess den Bruch von Vereinbarungen vor. Unter anderem habe Diess einen Stopp des in bestimmten Bereichen vereinbarten Personalaufbaus angeordnet. Das verstoße gegen Abmachungen, hieß es nach dpa-Informationen in dem Brief.

Der Vorstand unterlaufe mit seinem Handeln die Beschlüsse des "Zukunftspaktes", so der Vorwurf. Er setze damit gegenüber dem Betriebsrat ...

