Achtung, Donald ist aufgewacht! Und da ist dann der nächste Tweet nicht weit weg, so natürlich auch heute. Es geht um das große Thema derzeit in den USA, um die juristische Verhandlung über die Rechtmäßigkeit oder Unrechtmäßigkeit des Einreise-Stops für Bürger aus sieben muslimischen Ländern, die seit dem Urteilsspruch eines Richters vorerst auf Eis liegt. Derzeit läuft das Berufungsverfahren, und so oder so dürfte die Sache vor dem Supreme Court landen.

US-Präsident Donald Trump und sein Stellvertreter Mike Pence Foto: Ali Shaker/VOA; Public Domain

Und wie Donald Trump die Sache sieht, hat er kurz nach dem Aufstehen gleich kundgetan:

If the U.S. does not win this case as it so obviously should, we can never have the security and safety to which we are entitled. Politics!

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017

Und hier liegt das Mißverständnis Trumps, das sicher kein Zufall ist: es geht nicht um "Politics", wie Trump meint, sondern um ein rechtsstaatliches Verfahren! Man kann ein Urteil für falsch halten, muss es aber in einem Rechtsstaat akzeptieren. Und genau damit hat Trump große Schwierigkeiten, wie sein zweiter Tweet zeigt:

I will be speaking at 9:00 A.M. today to Police Chiefs and Sheriffs and will be discussing the horrible, dangerous and wrong decision…….

- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 8, 2017

Ein Parteifreund Trumps, der republikanische Kongreßabgeordnete Mark Sanford, der Trump unterstützt hat im Wahlkampf (als einer der eher Wenigen bei den Republikanern) bringt es genau auf den Punkt:

