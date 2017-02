Die US-Börsen haben am Mittwoch mangels frischer Impulse von Konjunkturdaten mit Kursverlusten eröffnet. Die Aktien des Reifenherstellers Goodyear geben deutlich nach. In Mexiko steht ein großer Börsengang an.

"Der Markt ist dazu gezwungen, sich an den Unternehmensbilanzen zu orientieren", sagte Analyst Peter Cardillo von First Standard Financial. Da einige Unternehmen wie der zweitgrößte US-Versicherer Prudential erst später damit herauskommen, hielten sich viele Anleger erst einmal zurück.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte lag kurz nach Handelsbeginn 0,3 Prozent tiefer bei 20.023 Punkten. Der breiter gefasste S&P-500 verlor ebenfalls 0,3 Prozent auf 2285 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq sank um 0,4 Prozent auf 5650 Stellen.

Zu den Gewinnern im frühen Geschäft gehörten Papiere des Medienkonzerns Time Warner, die um 0,4 ...

