Bei der Wahl von Betsy DeVos zur Bildungsministerin stimmten sogar zwei Republikaner gegen sie. Für die umstrittene 59-Jährige ist das Bildungswesen Neuland - ausgerechnet sie muss ein komplexes Problem lösen.

Kaum ein Mitglied in Donald Trumps Regierung ist so umstritten wie die Bildungsministerin Betsy DeVos. Nur mit der Stimme von Trumps Stellvertreter Mike Pence bekam sie die Zustimmung des Senats. Sogar zwei Mitglieder der republikanischen Partei hatten gegen sie gestimmt.

Dass die Frau aus einer reichen Familie in Michigan so umstritten ist, hat zwei Gründe. Einmal ist das Thema "Schule" in den USA besonders kompliziert und heftig umstritten. Und dann ist DeVos bisher eher als Lobbyistin und Geldgeberin für Politiker in Erscheinung getreten - und gerade nicht als Expertin für das Bildungswesen. Ihre mitunter konfusen Antworten bei der Anhörung im Senat haben diesen Eindruck verstärkt. Auf die Frage, was sie von Waffen in Schulen halte, merkte sie an, die könnten hier und da zum Schutz gegen Bären sinnvoll sein.

Bekannt ist bisher nur, dass DeVos sich stets für private Schulen stark gemacht. Ob sie irgendwelche Ideen hat, das zum Teil marode öffentliche ...

