Liebe Leser,

der nordhessische Kali- und Salzförderer K+S hat ein bewegtes Jahr hinter sich. So ist es auch kein Wunder, dass Branchenexperten und Anleger gleichermaßen wohl eher mit gemischten Gefühlen die aktuellsten Nachrichten des Unternehmens in Augenschein nehmen. Schließlich kommt es bei K+S, gerade ob der Abwasserentsorgung in die Werra, immer wieder vor, dass die Leser den tiefen Fall von "Himmelhochjauchzend" hin zu "zu Tode betrübt" verdauen müssen.

Wie die Abwasserentsorgung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...