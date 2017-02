Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Vom 4. bis 8. April wird die 23. Feicon Batimat im Sao Paulo Expo im brasilianischen Sao Paulo zu Gast sein. Die Feicon Batimat ist in18 Bereiche aufgeteilt und gilt als wichtigste Veranstaltung der Branche in ganz Lateinamerika. Die Messe zieht beinahe 90.000 Besucher und mehr als 300 Aussteller an. Die Veranstaltung verspricht, zur Stärkung der gesamten Baubranche des Landes beizutragen.



Diese 23. Auflage bringt einige Neuerungen mit sich: Zum ersten Mal wird sie im Sao Paulo Expo stattfinden, dem landesweit modernsten Veranstaltungsort für Handelsmessen, der über 100.000 m2 an Ausstellungsfläche und eine schnelle Anbindung an die Innenstadt von Sao Paulo verfügt. Außerdem wird die Feicon Batimat zum ersten Mal einen Flächenplan anbieten, der vollständig nach den einzelnen Bereichen aufgeteilt ist und in einer Weise organisiert ist, der zu Geschäftsabschlüssen einlädt.



"Die einzelnen Treffen von Fachleuten, die durch die Messe ermöglicht werden, sind sehr hilfreich, wenn es darum geht, Unternehmen, die ihr Geschäft erweitern möchten, zu ermutigen, sich untereinander zu vernetzen", sagte Alexandre Brown, Direktor der Feicon Batimat.



Bei Reed Exhibitions Alcantara Machado ist man davon überzeugt, dass Handelsmessen die treibende Kraft für die Wirtschaft sind. In Brasilien werden allein in Sao Paulo im Rahmen von Handelsmessen Geschäftsabschlüsse erzielt, die auf einen Wert von16 Milliarden Brasilianische Real geschätzt werden. Auf diese Zahlen kommt eine Untersuchung von 2013, die vom Fundacao Instituto de Pesquisas Economicas (Fipe) [Economic Research Institute Foundation/Stiftungsinstitut für Wirtschaftsforschung] durchgeführt wurde. Die Feicon Batimat bietet im April das ideale Umfeld zur Weiterentwicklung der Branche in dem Land.



Auch große Unternehmen bestätigen die Bedeutung der Veranstaltung beim Aufbau von Geschäften und für die Vernetzung von Fachleuten: "Lorenzetti trifft sich hier mit seinen Kunden, um Informationen auszutauschen und um mehr über deren Bedürfnisse zu erfahren", sagte Alexandre Tambasco, Marketing Manager des Unternehmens.



Auf der Feicon Batimat 2016 setzte sich das Teilnehmerfeld wie folgt zusammen: 27 Prozent waren Gesellschafter, die Miteigentümer sind, 21 Prozent waren Direktoren, 18 Prozent Manager und 3 Prozent der Teilnehmer waren Präsidenten. Die Zusammensetzung mit hoch qualifizierten Fachkräften spiegelt den guten Ruf der Handelsmesse als treibende Kraft für das Geschäft wider. "Dieses Wachstum spiegelt auch die Bedeutung der Feicon für den Markt und für die gesamte Wertschöpfungskette wider", sagte Elisangela Duraes, Marketing Manager für Vonder.



Teilnehmer der Feicon können die Expo Arquitetura Sustentavel besuchen, bei der nachhaltige Baumethoden gezeigt werden und die gleichzeitig mit der Salao Internacional da Construcao e Arquitetura stattfindet. Die Veranstaltung stellt Modelle und Zertifizierungsvorgaben, die auf dem Markt gelten, vor. Es wird die gesamte Verwertungskette der Branchen vertreten sein, mit der Vorstellung von Innovationen, Technologien, Konzepten und nachhaltigen Lösungen für die Bauwirtschaft.



Service



23. FEICON BATIMATDatum: 4.-8. April 2017 Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag, 11.00 Uhr bis 20.00 Uhr., und Samstag von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr Ort: Sao Paulo Expo - Sao Paulo/SP - Brasilien Adresse: Rod. Imigrantes Km 1.5 s/n Informationen: www.feicon.com.br



Pressekontakt: +55 11 3897 4122