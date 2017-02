Markteinführung des Bowflex-Premiummodells Max Trainer® und Vorschau auf die neuen Produkte von Schwinn®, Nautilus® und Modern Movement®

6. Februar 2017: Nautilus, Inc. (NYSE: NLS), ein führender Anbieter innovativer Fitnessgeräte für den Heimbereich, hat heute die Verfügbarkeit des Bowflex Max Trainers® M7 in verschiedenen Ländern in Asien, Europa, Nordamerika, Ozeanien und Südamerika bekannt gegeben. Das Unternehmen gibt darüber hinaus eine Vorschau auf verschiedene neue Produkte, die zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr international eingeführt werden. Dazu gehören: Performance-Serie Nautilus® 628, Schwinn®-Serien 30 und 70 sowie eine Reihe von Produkten der neuen Marke Modern Movement® zum Trainieren von Gleichgewicht, Beweglichkeit und Rumpfmuskulatur.

"Im Laufe des letzten Jahres konnten wir zunehmende Nachfrage nach unseren Marken von Nautilus, Inc., verzeichnen. Wir haben länderspezifische Partnerschaften mit Vertriebshändlern geschlossen und diesen die Produkte, Schulungen und die Unterstützung zur Verfügung gestellt, damit sie an ihren jeweiligen Märkten erfolgreich sein können", sagte Jeff Collins, Vorstand und Geschäftsführer für Einzelhandel bei Nautilus, Inc. "Angesichts des großen Interesses unserer weltweiten Partner sowie des Erfolgs, den wir international mit unserem aktuellen Angebot verzeichnen können, sind wir sicher, dass diese neuen Produkte von Verbrauchern auf der ganzen Welt gut angenommen werden."

"Das Markenportfolio und die Produkte von Nautilus, Inc., sind einzigartig und basieren stark auf Kundenwünschen. Sie sind sehr begehrt und bei unseren Kunden hoch angesehen", sagte Paul Dzialak, Leiter des Bereichs Beschaffung und Produktentwicklung bei Fitness Superstore. "Wir erwarten aufgrund der Ausweitung unseres Angebots dieser innovativen neuen Produkte eine positive Reaktion unserer Kunden."

Die Produkte von Nautilus, Inc., werden zudem im Rahmen der ISPO Munich, einer der weltweit größten Sportartikelmessen, in Halle B4 an Stand 326 vorgestellt und vorgeführt.

Bowflex Max Trainer M7

Dieses Premiumgerät, das als Antwort auf die überwältigende Reaktion auf die beliebte Produktreihe Bowflex Max Trainer von Nautilus, Inc., gedacht ist, kombiniert die Bewegungen eines Ellipsentrainers und eines Steppers mit brandneuen leistungsorientierten Programmen für ein einzigartiges Ausdauertraining.

Die wichtigsten Eigenschaften des Bowflex Max Trainers M7:

Geringe Belastung, hohe Verbrennung: Die Bewegung des Bowflex Max Trainers maximiert dank geringer Belastung und hoher Performance den Trainingserfolg, indem 2,5-mal so viele Kalorien verbrannt werden wie bei einem herkömmlichen Cardiogerät.

Die Bewegung des Bowflex Max Trainers maximiert dank geringer Belastung und hoher Performance den Trainingserfolg, indem 2,5-mal so viele Kalorien verbrannt werden wie bei einem herkömmlichen Cardiogerät. Schnell und effektiv: Das 14-minütige Intervalltraining basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, damit jede Minute genutzt wird und beim Training bis zu 80 Prozent mehr Oberkörpermuskeln zum Einsatz kommen. Dadurch ergibt sich ein Ganzkörpertraining, für das man nicht mehrere Stunden im Fitnessstudio verbringen muss.

Das 14-minütige Intervalltraining basiert auf neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, damit jede Minute genutzt wird und beim Training bis zu 80 Prozent mehr Oberkörpermuskeln zum Einsatz kommen. Dadurch ergibt sich ein Ganzkörpertraining, für das man nicht mehrere Stunden im Fitnessstudio verbringen muss. Erweiterte Funktionen, innovative Trainingseinheiten: Anwender können ihre Fortschritte mit der sowohl für iOS als auch Android zur Verfügung stehenden kostenlosen App Max Trainer festlegen, verfolgen und überwachen. Dank der verbesserten Bluetooth®-Verbindung ist es einfacher als je zuvor, Trainingsergebnisse mit einem Mobilgerät und anderen beliebten Apps wie Apple Health, Google Fit, MyFitnessPal und UA Record zu synchronisieren.

Anwender können ihre Fortschritte mit der sowohl für iOS als auch Android zur Verfügung stehenden kostenlosen App Max Trainer festlegen, verfolgen und überwachen. Dank der verbesserten Bluetooth®-Verbindung ist es einfacher als je zuvor, Trainingsergebnisse mit einem Mobilgerät und anderen beliebten Apps wie Apple Health, Google Fit, MyFitnessPal und UA Record zu synchronisieren. Integrierter Total Body Trainer: Gestützt durch die Funktion Smart Max™ lernt das Gerät dazu und passt sich mit der Zeit an das Fitnessniveau und die Ziele des Benutzers an und setzt ihm neue Trainingsziele anhand von leistungsorientierten Programmen.

Gestützt durch die Funktion Smart Max™ lernt das Gerät dazu und passt sich mit der Zeit an das Fitnessniveau und die Ziele des Benutzers an und setzt ihm neue Trainingsziele anhand von leistungsorientierten Programmen. Lassen Sie sich motivieren: Das Gerät bietet 11 vorprogrammierte Trainingseinheiten und 20 computergesteuerte Widerstandsstufen sowie neue Intervall- und Leistungstrainingsmodi. Darüber hinaus kann jede Trainingseinheit mithilfe der Funktion "Zeit hinzufügen" mit nur einem Tastendruck verlängert werden.

Das Gerät bietet 11 vorprogrammierte Trainingseinheiten und 20 computergesteuerte Widerstandsstufen sowie neue Intervall- und Leistungstrainingsmodi. Darüber hinaus kann jede Trainingseinheit mithilfe der Funktion "Zeit hinzufügen" mit nur einem Tastendruck verlängert werden. Aktualisiertes Design: Verbesserte LCD-Anzeigen mit Doppelmodus, gekrümmt geformte Griffstangen und Hochleistungsrennpedale aus Edelstahl, die auch intensivstem Training standhalten.

Der Bowflex Max Trainer M7 ist ab sofort im Handel erhältlich. Die derzeitigen Vertriebspartner der Produktreihe Bowflex Max Trainer sind: Brand Developers in Australien; Trisport in Österreich, Deutschland und der Schweiz; NRG Fitness B.G. in Benelux; Garlando S.p.A. für Italien; Fitness Superstore für Großbritannien; Mylna für Norwegen, Schweden und Finnland; Acme Fitness für Indien; Chris Sports für die Philippinen; TV Direct für Thailand; Unicomer für Trinidad und Tobago, Jamaika, Belize und Guam; Elite Fitness für Neuseeland.

Performance-Serie Nautilus 628

Die neue Performance-Serie Nautilus 628 kombiniert Technologie und Strapazierfähigkeit der Spitzenklasse, die auch dem seriösesten Konkurrenten standhält, und umfasst ein Laufband ebenso wie einen Ellipsentrainer, einen Heimtrainer und ein Fahrradergometer mit EMS-optimierten Antriebssträngen und Wattanzeige:

Laufband Nautilus® T628: Das Laufband Nautilus T628 bietet Bluetooth-Verbindung und Kompatibilität mit der beliebten App RunSocial, mit der Benutzer die Welt belaufen können, ohne ihr Laufband zu verlassen. Das T628 bietet über 26 integrierte Nautilus-Trainingsprogramme und verfügt über ein exklusives Rebound™-Laufflächendämpfungssystem, das nicht nur das Auftreten im vorderen Bereich der Lauffläche dämpft, sondern auch das Abstoßen am Ende des Schritts unterstützt und so die Stoßkraft minimiert und gleichzeitig das Training dynamisiert. Dank eines leistungsstarken, aber leisen Motors mit einem CHP-Wert von 3,5 und SoftDrop™-Funktion für einfaches Zusammenklappen bietet das Laufband Nautilus T628 dem Anwender eine leistungsorientierte Trainingslösung für den Heimbereich. Das Laufband Nautilus T628 hilft dem Benutzer darüber hinaus dabei, seine Trainingsziele zu erreichen und Fitnessverbesserungen mithilfe der integrierten Schrittzähler-, Vergleichs- und Fitnessbewertungsfunktionen zu messen und so sein Laufpotenzial voll auszuschöpfen.

Das Laufband Nautilus T628 bietet Bluetooth-Verbindung und Kompatibilität mit der beliebten App RunSocial, mit der Benutzer die Welt belaufen können, ohne ihr Laufband zu verlassen. Das T628 bietet über 26 integrierte Nautilus-Trainingsprogramme und verfügt über ein exklusives Rebound™-Laufflächendämpfungssystem, das nicht nur das Auftreten im vorderen Bereich der Lauffläche dämpft, sondern auch das Abstoßen am Ende des Schritts unterstützt und so die Stoßkraft minimiert und gleichzeitig das Training dynamisiert. Dank eines leistungsstarken, aber leisen Motors mit einem CHP-Wert von 3,5 und SoftDrop™-Funktion für einfaches Zusammenklappen bietet das Laufband Nautilus T628 dem Anwender eine leistungsorientierte Trainingslösung für den Heimbereich. Das Laufband Nautilus T628 hilft dem Benutzer darüber hinaus dabei, seine Trainingsziele zu erreichen und Fitnessverbesserungen mithilfe der integrierten Schrittzähler-, Vergleichs- und Fitnessbewertungsfunktionen zu messen und so sein Laufpotenzial voll auszuschöpfen. Ellipsentrainer Nautilus® E628: Der Ellipsentrainer Nautilus E628 verfügt über das exklusive leistungsstarke Dämpfungssystem Suspension Adjust™ , das den Winkel der Fußplatte bei drei Optionen für unterschiedlichen Muskeleinsatz auf null oder zehn Grad einstellt und dabei Dämpfung für minimale Ermüdung bietet, um den Benutzer zu längerem Trainieren zu motivieren. Zwei Laufschienen verteilen die Last jedes einzelnen Schritts effektiv, um so eine gleichmäßige, natürliche Bewegung zu gewährleisten. Der Ellipsentrainer E628 bietet 29 integrierte Nautilus-Trainingsprogramme und ist mit auf verschiedene Positionen einstellbaren Griffstangen ausgestattet, die über integrierte Knöpfe für Neigung und Widerstand verfügen, mit denen die Intensität des Trainings ganz einfach erhöht oder gemindert werden kann. Das Gerät ist darüber hinaus kompatibel mit RunSocial.

Der Ellipsentrainer Nautilus E628 verfügt über das exklusive leistungsstarke Dämpfungssystem Suspension Adjust™ , das den Winkel der Fußplatte bei drei Optionen für unterschiedlichen Muskeleinsatz auf null oder zehn Grad einstellt und dabei Dämpfung für minimale Ermüdung bietet, um den Benutzer zu längerem Trainieren zu motivieren. Zwei Laufschienen verteilen die Last jedes einzelnen Schritts effektiv, um so eine gleichmäßige, natürliche Bewegung zu gewährleisten. Der Ellipsentrainer E628 bietet 29 integrierte Nautilus-Trainingsprogramme und ist mit auf verschiedene Positionen einstellbaren Griffstangen ausgestattet, die über integrierte Knöpfe für Neigung und Widerstand verfügen, mit denen die Intensität des Trainings ganz einfach erhöht oder gemindert werden kann. Das Gerät ist darüber hinaus kompatibel mit RunSocial. Heimtrainer Nautilus® U628: Der Heimtrainer Nautilus U628 bietet 29 integrierte Nautilus-Trainingsprogramme und eine schonende Cardio-Lösung in kompaktem Design, womit er ideal für das Training im Heimbereich geeignet ist. Dank seiner verstellbaren SightLine™-Konsole, der verstellbaren Griffstangen und des umfassend einstellbaren Nautilus-Gel™-Sitzes kann der Benutzer sein Gerät für optimalen Komfort während des Radfahrtrainings an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen.

Der Heimtrainer Nautilus U628 bietet 29 integrierte Nautilus-Trainingsprogramme und eine schonende Cardio-Lösung in kompaktem Design, womit er ideal für das Training im Heimbereich geeignet ist. Dank seiner verstellbaren SightLine™-Konsole, der verstellbaren Griffstangen und des umfassend einstellbaren Nautilus-Gel™-Sitzes kann der Benutzer sein Gerät für optimalen Komfort während des Radfahrtrainings an seine persönlichen Bedürfnisse anpassen. Fahrradergometer Nautilus® R628: Das Fahrradergometer Nautilus R628 bietet 29 integrierte Nautilus-Trainingsprogramme, eine verstellbare SightLine™-Konsole, einen komfortablen begehbaren Rahmen und ein effektives 14-Kilogramm-Schwungradsystem für gleichmäßiges Betriebsverhalten und fordernden Widerstand. Darüber hinaus bietet der Nautilus-Gel™-Sitz mit dynamischer Rückenlehne dem Benutzer grenzenlose Anpassbarkeit zur Stützung des Rückens bei gleichzeitiger Polsterung des Gesäßes für ein angenehmes, schonendes Training.

Die Performance-Serie von Nautilus wird ab September 2017 im internationalen Handel erhältlich sein. Die derzeitigen Partner der Performance-Serie von Nautilus sind: Spofact GmbH in Österreich und Deutschland; Garlando S.p.A für Italien; NRG Fitness B.G. für Benelux; Trisport für die Schweiz; Fitness Superstore für Großbritannien; Acme Fitness für Indien; Elite Fitness für Neuseeland.

Schwinn-Serien 30 und 70

Schwinn ist bekannt für seine bahnbrechenden und erschwinglichen Cardio-Lösungen, und die neuen Serien 30 und 70 bieten den Kunden verschiedenste preisliche Alternativen.

Die Serie 70 ist das Cardio-Angebot der Spitzenklasse von Schwinn und umfasst ein Laufband, einen Ellipsentrainer und ein Fahrradergometer. Vor allem verfügt die Serie 70 nun auch über Bluetooth®-Verbindung mit verbesserter Auflösung für Geschwindigkeitsmessung und Kompatibilität mit Virtual-Reality-Spielen. Die wichtigsten Eigenschaften der Serie 70:

Laufband Schwinn 570T: Das neue Laufband Schwinn 570T bietet das SoftDrop™-System zum Einklappen der Lauffläche für einfachen Transport und Lagerung des Laufbands und ein Sechs-Zellen-SofTrak™-Laufflächendämpfungssystem für eine geringere Belastung der Gelenke.

Das neue Laufband Schwinn 570T bietet das SoftDrop™-System zum Einklappen der Lauffläche für einfachen Transport und Lagerung des Laufbands und ein Sechs-Zellen-SofTrak™-Laufflächendämpfungssystem für eine geringere Belastung der Gelenke. Ellipsentrainer Schwinn 570E: Der Ellipsentrainer Schwinn 570E verfügt über ergonomisch positionierte Griffstangen, die Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihren Oberkörper mit den Griffstangen zu bewegen oder die Intensität durch Feststellen der Griffstangen zu reduzieren.

Der Ellipsentrainer Schwinn 570E verfügt über ergonomisch positionierte Griffstangen, die Ihnen die Möglichkeit bieten, Ihren Oberkörper mit den Griffstangen zu bewegen oder die Intensität durch Feststellen der Griffstangen zu reduzieren. Fahrradergometer Schwinn 570R: Das neue Fahrradergometer Schwinn 570R verfügt über einen verbesserten Sitz und Pedale sowie ergonomisch positionierte gepolsterte Griffstangen mit integrierten Pulssensoren.

Das neue Fahrradergometer Schwinn 570R verfügt über einen verbesserten Sitz und Pedale sowie ergonomisch positionierte gepolsterte Griffstangen mit integrierten Pulssensoren. Heimtrainer Schwinn 570U: Der Heimtrainer Schwinn 570U, der nun auch über Bluetooth-Verbindung, einen verbesserten Sitz und Pedale sowie eine optimierte Konsole verfügt, vereint intuitives Design mit benutzerfreundlicher Technologie, um Ihr Ausdauertraining noch klüger, flüssiger und angenehmer zu machen.

Darüber hinaus hat die gesamte Cardio-Produktreihe von Schwinn eine überarbeitete, zehn Prozent kleinere, optimierte Konsole und eine aufgefrischte Grafik erhalten.

Die Schwinn-Serien 30und 70 werden ab August 2017 in Australien, Österreich, Deutschland, Indien, der Schweiz, Großbritannien und Neuseeland im Handel erhältlich sein.

Modern Movement

Die bahnbrechende Modern-Movement-Produktreihe dient nicht nur der Stärkung der Rumpfmuskulatur, sondern bietet dem Benutzer auch die Möglichkeit, sein Training zu einem Live-Gaming-Erlebnis zu machen, Verbesserungen hinsichtlich Gleichgewicht und Beweglichkeit zu messen oder mit der revolutionären M-Trac™-App einen digitalen Trainer zu nutzen. Gleichgewichts- und Instabilitätstraining tragen jeweils dazu bei, das Training zu verstärken, und lassen Sportler aller Leistungsstufen von Elitesportlern bis hin zu Fitness-Neulingen ein höheres Leistungsniveau erreichen. Die Modern-Movement-Produktreihe umfasst den neuen Gleichgewichtstrainer M-Pad™, den Extensionstrainer Edge-Board™ und den Eigengewichtstrainer M-Straps™.

Gleichgewichtstrainer M-Pad: Anstatt sich nur von vorne nach hinten oder von Seite zu Seite zu bewegen, bietet der Gleichgewichtstrainer M-Pad einen größeren Bewegungsbereich, um reale Bewegungen besser nachzuahmen. Diese Kombination aus Instabilität und Bewegung bietet eine bessere Methode zur Verbesserung des Gleichgewichts bei gleichzeitiger aktiver Nutzung und Stärkung der Rumpfmuskulatur. Der Gleichgewichtstrainer M-Pad ist auf das Training von Anfängern und Fortgeschrittenen ausgelegt und wird mit verstellbaren Fußplatten geliefert, mit denen der Benutzer sein Training an seine spezifischen Bedürfnisse anpassen kann. Der Gleichgewichtstrainer hat eine geringe Tritthöhe von fünf Zentimetern, durch die auch Personen, die zuvor noch keinen Gleichgewichtstrainer verwendet haben, schnell Sicherheit erlangen. Die drei aufsetzbaren Gummiplatten erhöhen den Schwierigkeitsgrad mit jeder weiteren Platte, wodurch der Gleichgewichtstrainer M-Pad mit der Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeiten des Benutzers erweitert werden kann. Der Gleichgewichtstrainer lässt sich in die M-Trac-App integrieren, bei der die Sensoren eines Smartphones zum Messen der Gleichgewichtsfähigkeit und zur Verfolgung der Verbesserungen verwendet werden. Übungsleiter, Trainer und Physiotherapeuten können die App zum Messen des Fortschritts ihrer Kunden und Patienten nutzen.

Anstatt sich nur von vorne nach hinten oder von Seite zu Seite zu bewegen, bietet der Gleichgewichtstrainer M-Pad einen größeren Bewegungsbereich, um reale Bewegungen besser nachzuahmen. Diese Kombination aus Instabilität und Bewegung bietet eine bessere Methode zur Verbesserung des Gleichgewichts bei gleichzeitiger aktiver Nutzung und Stärkung der Rumpfmuskulatur. Der Gleichgewichtstrainer M-Pad ist auf das Training von Anfängern und Fortgeschrittenen ausgelegt und wird mit verstellbaren Fußplatten geliefert, mit denen der Benutzer sein Training an seine spezifischen Bedürfnisse anpassen kann. Der Gleichgewichtstrainer hat eine geringe Tritthöhe von fünf Zentimetern, durch die auch Personen, die zuvor noch keinen Gleichgewichtstrainer verwendet haben, schnell Sicherheit erlangen. Die drei aufsetzbaren Gummiplatten erhöhen den Schwierigkeitsgrad mit jeder weiteren Platte, wodurch der Gleichgewichtstrainer M-Pad mit der Verbesserung der Gleichgewichtsfähigkeiten des Benutzers erweitert werden kann. Der Gleichgewichtstrainer lässt sich in die M-Trac-App integrieren, bei der die Sensoren eines Smartphones zum Messen der Gleichgewichtsfähigkeit und zur Verfolgung der Verbesserungen verwendet werden. Übungsleiter, Trainer und Physiotherapeuten können die App zum Messen des Fortschritts ihrer Kunden und Patienten nutzen. Extensionstrainer Edge-Board Der Extensionstrainer Edge-Board ist viel mehr als nur ein Gerät für den Aufbau stahlharter Bauchmuskeln, da der Benutzer entweder seine Hände oder seine Füße auf die Platte setzen kann, um Übungen einzuleiten. Der Extensionstrainer Edge-Board verfügt über eine geringe Plattenhöhe für natürlichere Ausfallschrittbewegungen und kann bogenförmige Drehungen in verschiedene Bewegungen integrieren, um so mehr Muskeln zu beanspruchen. Die schwankende Platte sorgt für Instabilität und erhöht so die Schwierigkeit für den Rumpf und die Stabilisierung der Muskeln. Die Bremsfunktion hilft Anfängern dabei, mit kürzeren Bewegungen zu beginnen und die Länge und Schwierigkeit der Bewegungen mit zunehmender Kraft und Sicherheit zu erhöhen. In die Platte integriert sind zwei Gummi-Fußplatten, die es dem Benutzer leicht machen, seine Füße für Übungen wie Atomic Push-ups (Atomic-Liegestützen) zu positionieren. Der Extensionstrainer Edge-Board lässt sich in die M-Trac-App integrieren, die als digitaler Trainer dient. Durch die App kann der Benutzer sein Training durch Auswahl von Schwierigkeit und Trainingsdauer sowie der Körperteile, auf die er sich konzentrieren möchte, anpassen. Sie führt ihn dann durch ein benutzerspezifisches Videotraining. Die M-Trac-App verfolgt den Trainingsverlauf durch Erfassung der Anzahl der Wiederholungen und des Bewegungsumfangs, damit bei zukünftigen Trainingseinheiten Bezug darauf genommen werden kann.

Der Extensionstrainer Edge-Board ist viel mehr als nur ein Gerät für den Aufbau stahlharter Bauchmuskeln, da der Benutzer entweder seine Hände oder seine Füße auf die Platte setzen kann, um Übungen einzuleiten. Der Extensionstrainer Edge-Board verfügt über eine geringe Plattenhöhe für natürlichere Ausfallschrittbewegungen und kann bogenförmige Drehungen in verschiedene Bewegungen integrieren, um so mehr Muskeln zu beanspruchen. Die schwankende Platte sorgt für Instabilität und erhöht so die Schwierigkeit für den Rumpf und die Stabilisierung der Muskeln. Die Bremsfunktion hilft Anfängern dabei, mit kürzeren Bewegungen zu beginnen und die Länge und Schwierigkeit der Bewegungen mit zunehmender Kraft und Sicherheit zu erhöhen. In die Platte integriert sind zwei Gummi-Fußplatten, die es dem Benutzer leicht machen, seine Füße für Übungen wie Atomic Push-ups (Atomic-Liegestützen) zu positionieren. Der Extensionstrainer Edge-Board lässt sich in die M-Trac-App integrieren, die als digitaler Trainer dient. Durch die App kann der Benutzer sein Training durch Auswahl von Schwierigkeit und Trainingsdauer sowie der Körperteile, auf die er sich konzentrieren möchte, anpassen. Sie führt ihn dann durch ein benutzerspezifisches Videotraining. Die M-Trac-App verfolgt den Trainingsverlauf durch Erfassung der Anzahl der Wiederholungen und des Bewegungsumfangs, damit bei zukünftigen Trainingseinheiten Bezug darauf genommen werden kann. Eigengewichtstrainer M-Straps: Der Eigengewichtstrainer M-Straps nutzt die Schwerkraft und das Körpergewicht des Benutzers für den Kraftaufbau im Rahmen eines Ganzkörpertrainings. Seine zum Patent angemeldeten Funktionen bieten höhere Anwenderfreundlichkeit und bessere Einstellungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen Eigengewichtstrainern. Auf die Riemen aufgedruckte Zahlen erleichtern die Einstellung und gewährleisten, dass die zwei Griffe auf gleiche Höhe eingestellt sind. Da sich die Schnalle für die Längeneinstellung über Kopfhöhe befindet, sind die Zahlen für die Einstellung einfach zu sehen und ermöglichen eine schnellere Anpassung zwischen Übungen. Die Schnallen wurden im Sinne verbesserter Ergonomie vom Druckpunkt am Arm weg verlagert. Durch das "Split"-System wird jeder Griffgurt separat an einer Stange oder einem Türrahmen befestigt, sodass der Benutzer die Breite der Verankerungspunkte anpassen kann. Dies ermöglicht einen größeren Bewegungsbereich und die Beanspruchung unterschiedlicher Muskelgruppen, wodurch das Training je nach Benutzer mehr oder weniger fordernd wird. Die Verankerungsschnalle am Ende dient als zweiter Punkt für die Längeneinstellung, sodass das System für eine Deckenhöhe von bis zu drei Metern, einen Türrahmen und Benutzer aller Größen geeignet ist.

Die Produktreihe von Modern Movement wird ab dem dritten Quartal 2017 in Australien, Österreich, Deutschland, der Schweiz, Großbritannien und Neuseeland im Handel verfügbar sein.

