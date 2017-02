Im Rahmen einer Branchenanalyse haben die Analysten der Commerzbank das Kursziel für Aktien des Versicherers UNIQA von 6,00 Euro auf 7,80 Euro nach oben geschraubt. Die Anlageempfehlung lautet "Hold".

Die UNIQA befindet sich weiter im Umbau, getrieben durch das Restrukturierungsprogramm "UNIQA 2.0" sowie durch ein 500-Mio.-Euro-schweres IT-Investitionsprogramm und den Verkauf des Geschäfts in Italien, schreibt der Analyst Michael Haid. Letzteres werde die ökonomische Kernkapitalquote pro forma um rund 20 Prozentpunkte erhöhen, was wiederum zu einer Sonderdividende für 2016 führen könnte, so der Commerzbank-Experte.

Am Mittwochnachmittag haben die Aktien der UNIQA an der Wiener Börse um 2,01 Prozent auf 7,657 Euro verloren.

Analysierendes Institut Commerzbank

ISIN: AT0000821103