Die SNB lieferte aus ihrem Berner Hauptsitz eine Banknotensendung

im Wert von 400 Millionen Dollar. Das Geld war ihr zuvor von der

Federal Reserve Bank von New York überwiesen worden.



Anschliessend wurde das Geld in Franken- und Euro-Noten gewechselt

und auf einer Palette an den Flughafen Genf geliefert. Als drei

befreite US-Geiseln im Schweizer Bundesratsjet den iranischen

Luftraum verlassen hatten, wurde die Palette mit den Banknoten

Vertretern der Iranischen Zentralbank übergeben und in eine iranische

Regierungsmaschine geladen.



Das Geld - eine Vorauszahlung der Iraner für Waffenkäufe in den

USA - war nach der iranischen Revolution 1979 durch die USA blockiert

worden. Die monatelange Vermittlungsarbeit der Schweizer Diplomatie

2015 und 2016 war der Grund, weshalb US-Aussenminister John Kerry

Amtskollege Didier Burkhalter am WEF 2016 überschwänglich begrüsste.



Bereits Mitte 1996 diente die SNB als Clearing-Stelle zwischen den

Erzfeinden USA und Iran. 1988 hatte ein US-Kriegsschiff einen Airbus

der Iran Air auf dem Weg nach Dubai irrtümlicherweise abgeschossen;

290 Passagiere kamen ums Leben. Nach achtjährigen Verhandlungen

willigten die USA ein, Iran 61 Millionen Dollar Entschädigung zu

zahlen. Auch dieser Geldtransfer wurde via SNB und der Federal

Reserve Bank in New York abgewickelt. Die Schweiz hat seit der

Iran-Krise ein Schutzmachtmandat der USA.



