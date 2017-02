Zürich (ots) - Marc Faber ruft die Schweizer Wirtschaft auf,

eindeutig Stellung gegenüber US-Präsident Donald Trump zu beziehen.

Als Vorbild soll man sich ausgerechnet zwei Grossmächte nehmen:

«China und Russland haben das sehr gut gemacht, indem sie sich kaum

zu Trump geäussert haben», sagt der Schweizer Finanzguru im Interview

mit der «Handelszeitung».



«Es ist an der Zeit, dass auch Schweizer Firmen in Washington eine

klare Haltung vertreten und sich nicht einschüchtern lassen.» Denn

oft gingen die Amerikaner gegen ausländische Konzerne willkürlich

vor.



Nach Ansicht von Faber ist die Politik Amerikas unter dem neuen

Präsidenten das letzte Aufbäumen einer Weltmacht im Abstieg. Selbst

einen globalen Handelskrieg hält er für möglich. China und andere

Länder würden protektionistische Massnahmen nicht auf sich sitzen

lassen.



«Peking hat eine Vielzahl an Mitteln, um auf Trumps Politik zu

reagieren, und kann US-Firmen leicht bestrafen.» Die USA seien heute

viel weniger einflussreich als noch vor Jahrzehnten. «Früher sagte

man: Wenn Amerika niesst, erkältet sich Asien. Dieses Sprichwort gilt

nicht mehr.»



Auch sieht Faber nicht, wie Trump die angekündigten

Konjunkturprogramme finanzieren kann. «Die US-Wirtschaft ist

überschuldet. Das macht es sehr schwer bis unmöglich, Amerika wieder

gross zu machen.» Entsprechend wenig euphorisch ist Faber im

Gegensatz zu vielen Finanzexperten für US-Aktien und den

Dollar.Stattdessen sieht er für europäische Märkte Luft nach oben,

auch für die Schweiz und Deutschland. «Vor allem würde ich mich aber

auf Osteuropa konzentrieren, dort sind die Bewertungen jetzt relativ

niedrig.»



