Social-Trading: Der Trend mit den "Vorturnern"

Ein sehr beliebter Trend bei Anlegern ist das Social-Trading. "Facebook für die Börse" könnte man es auch nennen. Ein (hoffentlich) erfahrener Trader stellt sozusagen eine Live-Datenbank zur Verfügung, bei der Sie verfolgen können, ob und wie erfolgreich der "Vorturner" ist. Wenn Sie wollen, können Sie auf den Zug aufspringen und dessen Trades kopieren. Eine der bekanntesten Plattformen für Social-Trading ist eToro. Unsere Erfahrungen mit diesem Anbieter.

Bild: Social Trading: Immer mehr Anleger verlassen sich darauf, dass andere geschickt investieren, um auf diesen Zug aufzuspringen. Bildquelle: John Kehly - 407451148 / Shutterstock.com

Los geht's bei eToro mit einem Demo-Konto, mit dem man sich zunächst einmal, ohne echtes Geld zu investieren, umschauen kann. Praktisch, denn man kann andere Trades beobachten, testen und in Ruhe ausprobieren. Das Konto ist zeitlich nicht begrenzt. Man kann sich also so lange umschauen, wie man möchte. Erst wenn man sich fit genug zum selber Investieren fühlt, wandelt man das Konto um. Das stellt den ersten wirklichen Pluspunkt für eToro dar, denn viele andere Anbieter stellen ihre Demo-Konten zeitlich begrenzt zur Verfügung, um Anleger nach einer gewissen Zeit zum Investieren zu zwingen.

Immer auf dem Laufenden

Über ein Live-Fenster im Browser oder in der App sieht man immer, wie sich die jeweiligen Kurse gerade bewegen und wie die Trader, denen man folgt, damit umgehen. Für Anfänger unglaublich praktisch, vor allem wenn sie noch im "Demo-Modus" sind und es noch nicht wirklich um etwas geht.

