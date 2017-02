Mainz (ots) -



Woche 06/17 Donnerstag, 09.02.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



11.40 Frankreich und der Terror Die Anschläge und ihre Folgen Frankreich 2016



12.25 Bomben in Brüssel Die Attentäter aus Molenbeek Belgien 2016



( weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 18.10 Terra X Schliemanns Erben Gefahr an Roms Grenzen - Der Limes



18.55 Der Panama-Kanal - Amerikas Durchbruch zur Macht



( weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.10 ZDF-History Die Frauen der Diktatoren Deutschland 2016



1.55 ZDF-History Die 50 Tage des Egon Krenz Deutschland 2016



2.40 ZDF-History Der Nürnberger Prozess Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 3.20 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 4.05 ZDF-History Stimmen aus der Hölle - Verdun 1916 Deutschland 2016



4.50 ZDF-History Die Büchse der Pandora - Krieg und Erfindung Deutschland 2016



OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121