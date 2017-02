Der US-Medienkonzern Time Warner fährt verbucht Kino- und TV-Hits ein starkes Wachstum im vierten Quartal. Den Milliarden-Verkauf an den Telekomriesen AT&T will man wie geplant in diesem Jahr zum Abschluss bringen.

Kino- und TV-Hits lassen beim US-Medienkonzern Time Warner weiter die Kassen Klingeln. Im vierten Quartal legten die Erlöse verglichen mit dem Vorjahreswert um elf Prozent auf 7,9 Milliarden Dollar (7,4 Milliarden Euro) zu, wie das Unternehmen in New York mitteilte. Den Milliarden-Verkauf an den Telekomriesen AT&T will man wie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...