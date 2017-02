Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-08 / 16:01 Pressemitteilung *Dentons wächst in Frankfurt mit renommierter Schiedsrechtspartnerin* *Amy C. Kläsener kommt von Shearman & Sterling, um die International Arbitration Praxis von Frankfurt aus zu verstärken* *Frankfurt, 08. Februar 2017 *- Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat sich zum 1. Februar 2017 mit Partnerin Amy C. Kläsener (46) vergrößert. Die US-Anwältin kommt mit einer Associate. Der Neuzugang verstärkt die Präsenz der international anerkannten Schiedsrechtspraxis von Dentons im deutschen Markt. Zukünftig wird Kläsener eng mit der International Arbitration Group von Dentons um Jean-Christophe Honlet und Barton Legum zusammenarbeiten. Amy C. Kläsener vertritt Unternehmen in komplexen grenzüberschreitenden Schiedsverfahren mit einem besonderen Fokus auf Engineering-, Anlagenbau- sowie Post-M&A Disputes. Überdies berät Kläsener auch im Bereich Compliance, insbesondere bei internen Untersuchungen sowie hinsichtlich des US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). Vor ihrem Wechsel leitete Kläsener als Counsel das International Arbitration Team von Shearman & Sterling in Deutschland. Zuvor war sie bei Sullivan & Cromwell tätig. Sie unterrichtet an den Universitäten in Bonn und Frankfurt und spricht regelmäßig auf Konferenzen zu schiedsrechtsrelevanten Themen. Jean-Christophe Honlet, Head der International Arbitration Group von Dentons: "Deutschland ist insbesondere wegen des starken Exportgeschäfts ein wichtiges Zentrum für internationale Schiedsgerichtsbarkeit. Die meisten internationalen Kanzleien sind hier noch zu wenig präsent. Amy Kläsener ist bestens geeignet, die Kompetenz unsere Praxisgruppe in diesem wichtigen Markt auszubauen." Andreas Ziegenhagen, Managing Partner Deutschland: "Wir erleben verstärkte Nachfrage in diesen Bereichen im deutschen Markt, weswegen ich den Zugang von Amy Kläsener sehr begrüße. Mit ihrer Common Law-Ausbildung und langjährigen praktischen Erfahrung in Deutschland und Europa ist sie hervorragend positioniert, diese Nachfrage zu befriedigen. Wir haben zudem konkrete Pläne, unser Team weiter zu verstärken." Amy Kläsener: "Das Renommee der internationalen Schiedsgruppe verbunden mit der einzigartigen geographischen Reichweite der Kanzlei und dem hervorragend aufgestellten deutschen Team machen Dentons zur idealen Plattform für die Weiterentwicklung meiner Praxis in den Bereichen internationale Schiedsgerichtsbarkeit und Compliance." Die International Arbitration Group von Dentons wurde von _Global Arbitration Review (GAR)_ als eine der besten Praxisgruppen weltweit ausgezeichnet. Bei den _2016 GAR Awards_ wurde Dentons als "highest riser" innerhalb der Top 30 Kanzleien für International Arbitration bezeichnet und erhielt die globale Auszeichnung für die "Most Important Arbitration Decision". Mit Kläsener geht der Wachstumskurs von Dentons in Deutschland weiter: Mittlerweile beraten im Frankfurter Büro 34 Berufsträger. Insgesamt sind bei Dentons in Deutschland mehr als 130 Berufsträger an den drei Standorten in Berlin, Frankfurt und München tätig, darunter 44 Partner. Erst vergangene Woche gab die Kanzlei den Wechsel des IP-Partners Dr. Stefan Dittmer in das Berliner Büro bekannt. Ebenfalls kürzlich startete Dr. Benjamin Kurzberg als Sozius in der Restrukturierungs- und Insolvenzpraxis. Zudem bekam das Münchner Büro weiteren Zuwachs durch die Corporate-Partner Richard Fagerer und Simon Vogel sowie die Sozia Dr. Tannaz Jourabchi-Eisenhut. *Kontakt:* Andreas Ziegenhagen Managing Partner Deutschland T +49 69 45 00 12 144 E andreas.ziegenhagen@dentons.com *Pressekontakt:* Gerte Holzgraefe Communications Manager Deutschland T +49 30 264 73 949 E gerte.holzgraefe@dentons.com *Über Dentons* Dentons ist die weltweit größte Wirtschaftskanzlei. Mandanten schätzen die Qualität und sehen in der globalen Aufstellung einen echten Mehrwert. Dentons gehört zu den Top Kanzleien des Acritas Global Elite Brand Index, ist Preisträger des BTI Client Service 30 Awards und wird in führenden Wirtschafts- und Rechtsmedien für Innovationen im Mandantenservice ausgezeichnet. Dies umfasst auch die Gründung von Nextlaw Labs und Nextlaw Global Referral Network. Mit polyzentrischem Ansatz und herausragendem Talent setzt Dentons neue Maßstäbe in der Rechtsberatung. Hiervon profitieren Mandanten überall dort, wo sie leben oder Geschäfte tätigen. www.dentons.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Dentons Schlagwort(e): Unternehmen 2017-02-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 542973 2017-02-08 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6654c1fb77f7ae3ed6631647da3be062&application_id=542973&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2017 10:01 ET (15:01 GMT)