Vertriebspartnerschaft mit Ausrichtung auf die wichtigsten Casino-Betreiber in Westeuropa

VizExplorer, ein führender Anbieter von operativen Intelligence-Lösungen für Casinos, hat heute den Start einer Partnerschaft mit i-magine bekannt gegeben, durch die sich das Geschäft mit europäischen Casinos erweitern soll.

VizExplorer, das bereits mehr als 25 Prozent des Glücksspielmarktes in den USA bedient, plant für das Jahr 2017 den Ausbau seiner internationalen Installationsbasis. Durch diese Partnerschaft kann das Unternehmen nun das riesige Netzwerk von i-magine nutzen, um die Möglichkeiten seiner Softwareplattform über Nordamerika hinaus zu vermarkten.

"VizExplorer freut sich, gemeinsam mit i-magine unseren Erfolg bei amerikanischen Casinos in eine Vielfalt geschäftlicher Möglichkeiten in ganz Westeuropa umzusetzen", erklärte Jeffrey Hoss, Vice President für Business Development (Geschäftsfeldentwicklung) von VizExplorer.

Das vom Unternehmen für den VizExplorer-Vertrieb in Europa ausgewählte i-magine hat maßgeblich an der Schaffung einer speziell auf die Region abgestimmten Lösung mitgewirkt VizExplorer Basic, Standard und Premium. Das gestaffelte Angebot ermöglicht Betreibern einen effizienteren Zugriff auf alle ihre Daten von einer Vielzahl von Standorten aus, präzise Performanceanalysen der elektronischen Glücksspielgeräte und bietet Tools zur effektiveren Durchführung von Spieler-Marketingkampagnen.

"Wir sind stolz darauf, mit einem Technologieunternehmen mit echter Kompetenz für Casinos zusammenzuarbeiten, und freuen uns darauf, europäischen Casinos die bewährten operativen Intelligenzlösungen von VizExplorer vorzustellen. Das Team verfügt über umfassende Kenntnis der Casino-Geschäfts und weiß genau, wie Profitabilität gesteigert werden kann", sagte Marc Attal, Chief Operating Officer von i-magine.

VizExplorer stellt auf der ICE Totally Gaming vom 7. bis 9. Februar im ExCel in London aus. Um mehr zu erfahren oder eine Demonstration der VizExplorer-Plattform zu erleben, besuchen Sie bitte S8-145.

Über i-magine

i-magine S.A.M, ein monegassisches Unternehmen, bietet Kunden aus Frankreich und dem Fürstentum Monaco nahtlose Support-Funktionen und Kundenservice auf der Grundlage seiner umfassenden Erfahrung mit bestehenden IGT-Systemen. i-magine ist stets auf der Suche nach intelligenten Casino-Systemen der neuesten Generation, die auf die aktuellen und zukünftigen Technologieanforderungen der Branche zugeschnitten sind. i-magine besteht aus einem hochkompetenten Team mit fundierter Erfahrung auf französischen und internationalen Märkten.

Über VizExplorer

VizExplorer ist Anbieter von Operational-Intelligence (OI)-Lösungen für die Gaming-, Sportartikel- und Unterhaltungsbranche. Die nächste Generation der datengestützten Entscheidungsfindung, OI, löst das Versprechen von Business Intelligence ein, indem sie es Unternehmen ermöglicht, schnell ändernde Daten in Echtzeit zu analysieren und über ein und dasselbe Toolset sofort darauf zu reagieren. Die Anwendungen und Tools von VizExplorer ermöglichen es Unternehmen, sich erfolgreich Herausforderungen wie Smart Space und Profitoptimierung, Marketing-Kampagnenmanagement, CRM- und Kundenentwicklung, Versand- und Servicemanagement sowie Kundendienstautomatisierung zu stellen. VizExplorer wird von einem Team aus hervorragenden Operational Intelligence-Experten, erfahrenen Branchenkennern und Weltklasse-Softwareentwicklern geleitet, die sich der Entwicklung von Spitzenprodukten und außergewöhnlichem Support verschrieben haben. VizExplorer hat seinen Hauptsitz in San Diego und verfügt über Niederlassungen in Las Vegas und in Wellington, Neuseeland. Erfahren Sie mehr auf www.vizexplorer.com.

