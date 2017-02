Hamburg/Düsseldorf/München/Berlin (ots) -



Statements auf dem Laufsteg. Der Mode- und Designnachwuchs feierte in 4 deutschen Städten seine Bachelor-Abschlussarbeiten in grandiosen Fashion Shows - gekrönt mit dem AMD Fashion Award. Am 28. Januar in Hamburg, Düsseldorf und Berlin bzw. am 4. Februar 2017 in München zeigten die Absolventen der Akademie Mode & Design ihre Kollektionen vor ausverkauftem Publikum.



Künstlerich inszeniert, brachten die Nachwuchsdesinger in jeder Stadt über 150 Outfits auf den Catwalk. Vor allem aktuelle Themen mit nachhaltigen, soziokulturellen und politischen Statements beigeisterten. Die Modedesign-Studierende zeigten ihr fachliches Können, kreative Handschrift - und Mut. Studiendekanin Prof. Claudia Ebert-Hesse aus Düsseldorf. "Für angehende DesignerInnen ist es essenziell, dass sie ihre eigene Persönlichkeit und einen individuellen Stil entwickeln."



Highlight des Abends war der AMD FASHION AWARD - diesen verlieh jeweils eine hochkarätig besetzte Jury in jeder Stadt an die herausragendste Fashion Kollektion.



In diesem Jahr heißen die Gewinner:



- Hamburg @ Puls.17: Laura Katharina Engler und Lisa-Marie Lorenzen (mit der gemeinsamen Kollektion "Voyeurism-Narcissism") - Düsseldorf @ Exit.17: Kevin Götzelmann (Kollektion "UN / DEFINED") - München @ Next.17: Anna Busch (Kollektion "The Supper Club") - Berlin @ View.17: Sarah Drosdziok (Kollektion "Be the Change")



Was wäre eine Fashion Show ohne Front Row? Bekannte Gesichter waren geladene Medienvertreter aller wichtigen deutschen Mode- und Lifestylemagazine, der Tagespresse, zahlreiche Blogs, Branchengrößen wie Escada, Laurèl und adidas, sowie bekannte Unternehmen wie Sony, Disney, BMW u.v.m.



Vom Catwalk zum Dancefloor - auf den anschließenden After Show Partys feierten Modebegeisterte die neue Generation an Nachwuchstalenten.



Über die AMD Akademie Mode & Design



Die AMD Akademie Mode & Design entwickelt Bildungsprogramme für die Kreativwirtschaft. Seit über 25 Jahren bietet sie akkreditierte Bachelor- und Masterstudiengänge sowie anerkannte Aus- und Weiterbildungen an und qualifiziert für die Bereiche Mode, Design, Kommunikation und Management. Über 1.700 Studierende werden an den vier Standorten Hamburg, Düsseldorf, München und Berlin ausgebildet. Die AMD begründet den Fachbereich Design der Hochschule Fresenius - gemeinsam bilden sie die größte private Präsenzhochschule Deutschlands.



www.amdnet.de



