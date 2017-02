Zürich (ots) - Das Unternehmen Safe Host eröffnet im Mai das

grösste Datencenter der Schweiz im Kanton Waadt. Es ist die dritte

Datencenter-Einrichtung von Safe Host mit Sitz in Genf. «Wir haben

die Kapazitätsgrenze erreicht und der steigenden Nachfrage können wir

nur nachkommen, wenn wir den Gebäuderaum erweitern», sagt Safe

Host-Mitgründer Faiz Tandon zur «Handelszeitung».



Das neue Datencenter wird für knapp 190 Millionen Franken in der

Ortschaft Gland VD gebaut. Das erste Datenzentrum von Safe Host steht

in Genf, das zweite in Avenches VD. Kunden wie der Schuhhersteller

Bata, die Telekomfirma Sunrise und das UN-Kinderhilfswerk Unicef

nutzen bereits die Dienste des Datencenterbetreibers.



Brancheninsider berichten, dass sich künftig auch die

Internethandelshäuser Amazon und Alibaba in den Serverräumen von Safe

Host einmieten. Safe Host will das weder bestätigen noch dementieren.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 043 444 57 77