Im Zuge des umstrittenen Einreisestopps geraten US-Regierung und das Bundesgericht weiterhin aneinander. Präsident Trump wirft dem Gericht eine falsche Interpretation vor. Eine Entscheidung ist zeitnah zu erwarten.

US-Präsident Donald Trump hofft auf die rasche Freigabe seines gerichtlich angehaltenen Dekrets eines Einreisestopps für Menschen aus bestimmten islamisch geprägten Ländern. Eine Anhörung in dem Rechtsstreit kritisierte er scharf. Er sagte am Mittwoch, er habe am Vorabend zugehört, als beide Seiten ihre Argumente untermauerten. "Ich habe einen Haufen Zeug gehört, ...

