Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Ski alpin und Biathlon dominieren den Wintersport in diesen Tagen: Das ZDF berichtet ausführlich von den Weltmeisterschaften in St. Moritz/Schweiz und Hochfilzen/Österreich. Daneben stehen am kommenden Wochenende vom 10. bis 12. Februar 2017 weitere attraktive Weltcup-Wettbewerbe auf dem ZDF-Programm - live, in Zusammenfassungen oder im Livestream.



Dazu zählen die Einzelstrecken-WM der Eisschnellläufer im südkoreanischen Gangneung, Skispringen und Nordische Kombination in Sapporo/Japan, der heimische Snowboard-Weltcup am Feldberg/Schwarzwald, das Damen-Skispringen im slowenischen Ljubno sowie die IPC-WM der Behindertensportler in Finsterau/Bayerischer Wald.



Die ZDF-Wintersport-Übertragungen in der Termin-Übersicht:



Donnerstag, 9. Februar 2017 14.05- 16.10 Uhr: Auftakt Biathlon-WM: Mixed-Staffel



Freitag, 10. Februar 2017 9.50-11.15 Uhr: "ZDF SPORTextra": WM Ski alpin: Alpine Kombination Damen; Eisschnelllauf-WM: 500m Damen und Herren Gangneung/Südkorea 12.50 - 16.10 Uhr: ZDF SPORTextra: Biathlon-WM: Sprint Damen; Nordische Kombination, Sapporo/Japan; WM Ski alpin: Alpine Kombination Slalom Damen



Samstag, 11. Februar 2017 8.25 Uhr: Skispringen Herren, Sapporo/Japan ZDF-Livestream 10.25 Uhr: Skicross, Idre/Schweden ZDF-Livestream 11.05 Uhr - 17.00 Uhr: "ZDF SPORTextra": u.a. WM Ski alpin: Abfahrt Herren; Biathlon-WM: Sprint Herren; Nordische Kombination, Sapporo/Japan; Snowboardcross, Feldberg; IPC-WM Finsterau



Sonntag, 12. Februar 2017 10.25 Uhr: Skicross, Idre/Schweden ZDF-Livestream 11.55 Uhr: WM Ski alpin: Abfahrt Damen ZDF-Livestream 14.40 Uhr: Biathlon-WM: Verfolgung Herren ZDF-Livestream 10.20 - 17.00 Uhr "ZDF SPORTextra": u.a. WM Ski alpin: Abfahrt Damen, Biathlon-WM: Verfolgung Damen und Herren; Nordische Kombination, Sapporo/Japan; Snowboardcross, Feldberg; IPC-WM Finsterau (dazwischen: 11.45 Uhr Wahl des Bundespräsidenten)



Weitere Informationen, Videos oder Livestreams können im ZDF-Online-Angebot unter zdfsport.de abgerufen werden. Moderatorin der Sendungen in der ZDF-Sendezentrale ist Katrin Müller-Hohenstein.



Pressemappe: http://ly.zdf.de/iA1/



http://zdfsport.de



http://twitter.com/ZDFsport



http://twitter.com/ZDFpresse



http://facebook.com/ZDFsport



Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100 und über https://presseportal.zdf.de/presse/sport



OTS: ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7840 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7840.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121