Hamburg - Die Banken in Deutschland werden in Zukunft massiv Privatkunden verlieren, so das Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Nicht aus Unzufriedenheit oder durch die Konkurrenz der aufstrebenden Fintechs - sondern einfach aufgrund der demografischen Entwicklung.

Den vollständigen Artikel lesen ...