Düsseldorf - In Brasilien will die die nationale Statistikbehörde (IBGE) heute die Daten zur landesweiten Preisentwicklung im Januar veröffentlichen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Sie würden davon ausgehen, dass das sich dabei die Inflation im Berichtsmonat weiter verlangsamt habe. Nachdem die allgemeinen Verbraucherpreise während des Dezembers im Vergleich zur Vorjahresperiode um 6,3% gestiegen seien, würden nun mit einer Jahresrate 5,5% rechnen. Ein hoher Schuldenstand und relativ teure Kreditzinsen würden in der größten Volkswirtschaft Lateinamerikas die Belebung der Inlandsnachfrage belasten. Dazu kämen Anspannungen am heimischen Arbeitsmarkt mit einer massiv angestiegenen Arbeitslosigkeit, die den Konsum den Haushalte bremsen würden. Zusammen mit im Trend geringeren Ausgaben für Nahrungsmittel treibe die fehlende Nachfrage die Disinflation in der Volkswirtschaft an. Insgesamt würden die Analysten in der ersten Jahreshälfte eine weitere Abschwächung der Teuerung auf 4,4% bis Ende Juni erwarten. Auch im zweiten Semester würden sie mit einer von uns unterstellten Jahresrate von 4,3% von Preissteigerungen ausgehen, die unter dem von der Notenbank angestrebten Inflationsziel von 4,5% lägen. Zuletzt habe der nachlassende Preisdruck auch zu deutlich abnehmenden Inflationserwartungen geführt.

