Vergangene Woche sprachen wir schon einmal über die Bedeutung des Börsenmonats Januar. Die "Saisonalität" spielt jedoch auch im Februar eine Rolle und dann gibt es ja auch noch den Super-Bowl-Indikator. Was es damit auf sich hat und in wie derartige Indikatoren DAX und Co. beeinflussen, erläutert Norbert Paul bei Börse Stuttgart TV.