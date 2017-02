St. Gallen - Dass jemand älter wird, merkt er auch daran, dass nicht mehr immer alles glänzt, was neu ist. Nicht nur die Begeisterung für Neues lässt nach, sondern auch die Neugier dafür. Vieles wird erst einmal kritisch hinterfragt, bevor man es ausprobiert. Manche Dinge möchte man nicht einmal mehr kennenlernen.

Die Apple Watch zum Beispiel überzeugt mich gar nicht, schon gar nicht unter dem Stichwort Innovation. Sie soll aber doch nicht wenige Leute ziemlich begeistern und das sicherlich kaum wegen der eigentlichen Urfunktion der Uhrzeit, sondern wegen all der nützlichen zusätzlichen Dienste. Manche kommen förmlich ins Schwärmen, wenn sie von den Vorteilen der Apple Watch berichten. Und ich frage mich, ob die Apple Watch nicht völlig redundant ist, weil wir alles, was sie uns an täglichen vermeintlichen Erleichterungen bietet, eigentlich selbst könn(t)en oder andere Geräte wie die unzähligen Apps auf unserem Smartphone das für uns übernehmen könnten.

Ist es wirklich eine Erleichterung des "schweren" Alltags, täglich seine Schritte zu zählen, dazu noch die Herzfrequenz den ganzen Tag über nachvollziehen zu können, Sprachnachrichten vom Handgelenk aus zu verschicken, die Wettervorhersage, die Navigation oder Karten am Arm zu tragen und das alles auch noch 50 Meter unter Wasser? Wobei man vielleicht festhalten sollte, dass erst die Apple Watch Series 2 wasserdicht ist. Die beiden ersten Generationen der Apple Watch waren lediglich spritzwassergeschützt. Hightech, aber bei zu viel Feuchte nicht brauchbar, soll innovativ sein?

Meine App und ich

Für Ausdauersportler sei die Uhr äusserst praktisch, heisst es. Über Bluetooth lässt sich beim Joggen auf der Uhr offline gespeicherte Musik hören, was zwar sämtliche Smartphones bieten, aber eben nicht am Handgelenk. Und dank neuem GPS-Chip ...

Den vollständigen Artikel lesen ...