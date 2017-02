Zürich - Dell EMC startet den offiziellen Startschuss für sein neues Partnerprogramm. Es wurde von Grund auf neu konzipiert, vereint das Beste aus den bisherigen Partner-Programmen von Dell und EMC und adressiert so die heutigen ebenso wie die zukünftigen Bedürfnisse des Channels, wie es in einer Mitteilung heisst. Es wurde in Zusammenarbeit mit Partnern auf der ganzen Welt entwickelt und verfolgt drei wesentliche Grundsätze: Einfachheit, Berechenbarkeit und Profitabilität.

Das neue Programm erstreckt sich über das gesamte Dell-EMC-Partner-Ökosystem, einschliesslich Solution Provider, Cloud Service Provider, strategische Outsourcer, OEM-Partner, Systemintegratoren und Distributionspartner. Es bietet den jeweiligen Partnergruppen speziell auf sie und ihren erreichten Partner-Status zugeschnittene Vorteile und Leistungsanreize.

Programmstufen und Sonderstatus

Das Programm unterscheidet die drei Partnerstufen Titanium, Platinum und Gold. Diese Stufen wurden entwickelt, um Dell-EMC-Partner von ihren Mitbewerbern abzuheben und einen klaren Pfad zur jeweils nächsten Ebene zu etablieren. Hinzu kommt mit Titanium Black ein neuer Top-Status innerhalb der Titanium-Stufe.

Zu den zahlreichen Vorteilen für die Partner gehören grosszügige Verdienstmöglichkeiten mit dem Ziel, auf Profitabilität ausgerichtete Initiativen wie die Generierung von Neugeschäft, den Vertrieb von Services - einschliesslich Consulting-, Deployment- und Support-Dienstleistungen -, die Teilnahme an Schulungen und den Vertrieb des gesamten Portfolios von Dell EMC zu fördern. Partner, die in die nächsthöhere Stufe aufsteigen, können entsprechend mehr Vorteile für sich in Anspruch nehmen.

Der Top-Status Titanium Black wird nur auf Einladung verliehen; er wurde geschaffen, um die Beziehung zu den Partnern noch weiter zu stärken, die in ganz besonderer Weise mit Dell EMC verbunden sind.

Distributionspartner

Die Distribution spielt eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, die Partner von Dell EMC bei ihrer erfolgreichen Zusammenarbeit mit ihren Kunden zu unterstützen, und so investiert das Unternehmen in das weitere Wachstum dieses Bereichs. Das Distributionsprogramm von Dell EMC bietet zahlreiche Vorteile, einschliesslich Basis-Vergütungen ab dem ersten Euro Umsatz, Wachstumsanreize für Partner mit Zielvorgaben und eine Reihe von Produkt-/Lösungs-spezifischen Business- und Service-Rückvergütungen. Darüber hinaus können vierteljährliche Market Development Funds (MDF) für Aktivitäten wie Enablement, Nachfragegenerierung und Personalentwicklung verwendet werden. Alle von Dell EMC zugelassenen Distributionspartner erhalten den Status "Authorized Distributor", der durch jährliche Mindestumsätze, Services Penetration Rates und Schulungskompetenzen aufrechterhalten wird. Dell EMC plant, die Zahl der Distributionspartner im neuen Programm zu konsolidieren und künftig noch enger mit den wichtigsten globalen Distributionspartnern zusammenzuarbeiten. Hinzu kommt eine reduzierte Anzahl lokaler Distributionspartner in den jeweiligen Ländern.

Berechenbar: Regeln der Zusammenarbeit (Rules of Engagement)

Dell EMC will seine Partner für den Ausbau von Neugeschäft belohnen. Durch einen vollständig integrierten und gestrafften Prozess sowie einen weltweit geltenden Partner-Verhaltenskodex schützt das Deal-Registration-Programm die Partner, die die Produkte und Lösungen von Dell EMC bei ihren Kunden aktiv voranbringen. Partner mit registrierten und genehmigten Projekten erhalten sowohl günstige Preise als auch Schutz vor Konflikten mit dem direkten Vertrieb.

Infrastructure Solutions Group (ISG) Incumbency for Commercial Accounts

Erklärtes Ziel von Dell EMC ist es, ...

