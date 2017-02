Was die Deutsche Börse mit dem neuen KMU-Segment bezweckt und welche Kriterien Unternehmen nun erfüllen müssen…

Jetzt wird es soll langsam ernst. In drei Wochen, am 01. März 2017, startet das neue KMU-Segment an der Börse Frankfurt. Der im Jahre 2005 eingeführte Entry Standard verschwindet dann von der Bildfläche. Erste Handelsteilnehmer wie etwa die Nabaltec AG oder die Deutsche Rohstoff AG haben in den vergangenen Wochen bereits ihren Wechsel in das neue KMU-Segment angekündigt.

Ziel des neuen Segments - dessen Name aktuell im Rahmen eines Wettbewerbs festgelegt und bislang als "KMU-Segment" bezeichnet wird - ist es, vor allem kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) den Zugang zu nationalen und internationalen Investoren zu erleichtern, aber auch mittelständischen Unternehmen ein attraktives Schaufenster anzubieten. Im vergangenen Dezember hatte die Deutsche Börse ihre Handelsteilnehmer mit einem Rundschreiben über den Segment-Wechsel und Ihre Vorhaben informiert. Neben dem neuen Segment wird es übrigens weiterhin das Quotation Board als Listing-Segment im Open Market geben.

Hinweis für Unternehmen: Im KMU-Segment werden Entgeltanpassungen vorgenommen.

