FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist am Mittwoch abermals nicht in Schwung gekommen. Er pendelte wie schon tags zuvor in einer engen Spanne um seinen Vortagesschluss und verlor zum Schluss 0,05 Prozent auf 11 543,38 Punkte. Nach einem schwachen Wochenstart hatte sich der deutsche Leitindex am Dienstag etwas stabilisiert. Gregor Kuhn vom Broker IG Markets sprach von einem weiteren gescheiterten Erholungsversuch. Mangels Unternehmens- und Konjunkturnachrichten blieb der Handel ruhig.

Ein anhaltender Belastungsfaktor sind für Kuhn die politischen Unwägbarkeiten: "Während auf der anderen Seite des Atlantiks der autoritär wie protektionistisch ausgerichtete Regierungsstil seitens US-Präsident Donald Trump für erhebliche Irritationen sorgt, steigt in der alten Welt die Unsicherheit über den Status Quo und die Perspektive der Europäischen Währungsunion." Neben dem neuen Streit um Griechenlands Schulden und dem maroden italienischen Bankensektor sorgt sich Kuhn um das Erstarken europafeindlicher Kräfte in Frankreich und den Niederlanden vor den dortigen Wahlen.

Besser als der Dax hielten sich am Mittwoch die anderen deutschen Indizes: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte um 0,61 Prozent auf 22 709,31 Punkte vor und der Technologie-Index TecDax gewann 0,49 Prozent auf 1843,40 Punkte./gl/he

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

