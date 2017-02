Eine Woche vor der nächsten Verhandlungsrunde über die Gehälter im öffentlichen Dienst der Länder erhöhen die Gewerkschaften den Druck. In Sachsen, Schleswig-Holstein und im Saarland kommt es zu Warnstreiks.

Gut eine Woche vor der nächsten Verhandlungsrunde über die Gehälter im öffentlichen Dienst der Länder haben die Gewerkschaften mit Warnstreiks in Sachsen, Schleswig-Holstein und im Saarland Druck gemacht. Allein in der sächsischen Landeshauptstadt Dresden demonstrierten am Mittwoch laut dbb Beamtenbund 10.000 Landesbeschäftigte in der Innenstadt ...

