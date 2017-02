Medienmitteilung

Zürich, 8. Februar 2017

Verstärkung der Geschäftsleitung der CREALOGIX AG

Neuer CEO für CREALOGIX Digital Banking Schweiz.

Per 1. Februar 2017 hat Dr. Thomas Schneider die Führung des Schweizer Digital Banking Geschäfts der CREALOGIX übernommen.

Mit über dreissig Jahren Erfahrung in Banking, IT und Consulting kann Thomas Schneider auf umfassende Kenntnisse in der praktischen Umsetzung von kundenspezifischen Software-Lösungen zurückgreifen. Im Vordergrund seiner Tätigkeiten stand die erfolgreiche Transformation von IT-Systemen und Organisationen im Finanzsektor. So war Thomas Schneider über 20 Jahre bei UBS tätig. Neben der Position des stellvertretenden CIO UBS Schweiz führte er u.a. verschiedene elektronische Kundensysteme, wie auch interne Kontrollsysteme (Compliance, Credit Risk) erfolgreich ein. Er ist promovierter Nationalökonom und konnte sowohl im Frontbereich als Kundenberater wie auch im Consulting entsprechende Erfahrungen sammeln. Thomas Schneider hat die CREALOGIX in der Vergangenheit unterstützt und bereits sehr gut kennengelernt.

Thomas Schneider: «Ich freue mich sehr auf diese neue und verantwortungsvolle Aufgabe. Durch meine Beratertätigkeit bei CREALOGIX konnte ich in den vergangenen Jahren die Geschäftseinheit und die Aufgaben sehr gut kennenlernen und freue mich nun auf meine neue operative Rolle.»

Thomas Avedik: «Dr. Thomas Schneider überzeugt mit einem umfassenden und breiten Leistungsausweis. Insbesondere seine langjährigen Erfahrungen und Kenntnisse in verschiedenen Bereichen des Digital Bankings erachten wir als äusserst wertvoll. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.»

Bild: Thomas Schneider ist neuer CEO für CREALOGIX Digital Banking Schweiz

Über CREALOGIX

Die (CREALOGIX Gruppe: http://group.crealogix.com/) ist ein unabhängiges Schweizer Softwarehaus und gehört als Fintech Top 100 Unternehmen zu den Marktführern im Digital Banking. CREALOGIX entwickelt und implementiert innovative Fintech-Lösungen für die digitale Bank von morgen. Mit den Lösungen von CREALOGIX antworten Banken auf die sich ändernden Kundenbedürfnisse im Bereich der Digitalisierung, um sich dadurch in einem extrem anspruchsvollen und dynamischen Markt zu behaupten und Ihren Mitbewerbern stets einen Schritt voraus zu sein. Die 1996 gegründete Gruppe beschäftigt weltweit rund 420 Mitarbeitende. Die Aktien der CREALOGIX Holding AG (CLXN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt.

Die vorliegende Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit gewissen Risiken, Unsicherheiten und Veränderungen behaftet sein können, die nicht voraussehbar sind und sich der Kontrolle von CREALOGIX Holding AG entziehen. CREALOGIX Holding AG kann daher keine Zusicherungen machen bezüglich der Richtigkeit solcher zukunftsgerichteter Aussagen, deren Auswirkung auf die finanziellen Verhältnisse von CREALOGIX Holding AG oder den Markt, in dem Aktien und anderen Wertschriften der CREALOGIX Holding AG gehandelt werden.

