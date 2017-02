Die Krise auf dem russischen Automarkt zieht sich seit vier Jahren hin. Doch Experten rechnen nun mit einer Erholung, obwohl die Signale im Januar gemischt sind. Darunter leiden vor allem Oberklasse-Hersteller.

Nach vier Jahren Auto-Krise in Russland rechnet der Marktführer Avtovaz mit einem Ende der Talfahrt. "Wir halten eine Zunahme beim Absatz auf dem gesamten Markt zwischen null und fünf Prozent für möglich", sagte Konzernchef Nicolas Maure der Deutschen Presse-Agentur. "2020 sollte der russische Markt wieder auf Platz zwei oder drei in Europa sein", betonte Maure am Sitz der Traditionsmarke Lada in der Wolgastadt Togliatti. Dennoch brach der Absatz im Januar zunächst weiter ein.

Lange galt Russland in der Autobranche als Hoffnungsmarkt. Mit rund 2,9 Millionen verkauften Neuwagen lag Russland 2012 europaweit auf Platz zwei ...

