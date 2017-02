Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2017-02-08 / 17:38 Pressemitteilung *Dentons berät Immunic bei Second Closing der Serie A-Finanzierungsrunde* *Das Münchner Biotech Unternehmen hat bislang insgesamt EUR21,7 Millionen in seiner Serie-A-Finanzierung eingesammelt und will mit den EUR4 Millionen aus dem Second Closing seine Projekte für die Therapie von Autoimmunerkrankungen beschleunigen.* *München, 08. Februar 2017 *- Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat das Biotech-Unternehmen Immunic AG beim Second Closing der Series A-Finanzierungsrunde beraten. In diesem Rahmen hat sich ein Fond der IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH mit EUR4 Millionen an der Immunic AG beteiligt. Mit diesen Mitteln soll unter anderem das Projekt IMU-366 "Entwicklung neuer RORyt-Inhibitoren für die Therapie von Autoimmunerkrankungen bis zum Zeitpunkt erster Erprobung in Probanden" beschleunigt entwickelt werden. Dieses Projekt wird maßgeblich über die Immunic Research GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Immunic AG mit Sitz in Halle (Saale), ausgeführt. Die Immunic mit Sitz in Planegg-Martinsried bei München wurde im April 2016 gegründet und entwickelt vielversprechende Medikamentenkandidaten bis hin zum ersten Nachweis ihrer klinischen Wirksamkeit. Der Fokus liegt hierbei auf immunmodulatorischen Wirkstoffen, die als Tabletten eingenommen werden können. Im Zuge der Beteiligung durch IBG wurde auch der Vorstand der Immunic um Dr. Daniel Vitt (CEO) und Dr. Hella Kohlhof (CSO) erweitert, die die bisherigen Vorstände Dr. Manfred Gröppel und Dr. med. Andreas Mühler verstärken. Weitere Investoren der Immunic, die bereits im Rahmen des First Closings im September 2016 eingestiegen waren, das mit EUR17,5 Millionen Investitionsvolumen eine der größten Serie-A VC-Finanzierungen im Biotech-Bereich war, sind unter anderem Life Sciences Partners V Coöperatief U.A. (LSP), LifeCare Partners (LCP), der High-Tech Gründerfonds (HTGF) und Bayern Kapital sowie weitere Privatinvestoren. Die IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt ist ein zentrales Förderinstrument des Landes Sachsen-Anhalt zur Schaffung und Stärkung nachhaltig wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstrukturen. Die IBG-Fonds werden durch die bmp Beteiligungsmanagement AG, Berlin und Magdeburg gemanagt. Die Beteiligung durch IBG erfolgte unter der Bedingung, dass die von ihr bereitgestellten finanziellen Mittel für ein in Sachsen-Anhalt durchzuführendes Projekt verwendet werden. Dr. Daniel Vitt, Immunics CEO und Vorstandssprecher sagt dazu: "Wir freuen uns sehr, dass die IBG den Kreis unserer Investoren erweitert und wir damit weitere vier Millionen EUR Eigenkapitalfinanzierung einwerben konnten. Dieser Schritt ist besonders wichtig für die zügige Weiterentwicklung unserer beiden Hauptprodukte IMU-838 und IMU-366 zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen mit hohem medizinischen Bedarf." Ein Team von Dentons um den Münchner Partner Thomas Strassner hat die Immunic bei der Transaktion vollumfassend unterstützt. Strassner berät die Immunic bereits seit ihrer Gründung, darunter auch das First Closing der Serie A-Finanzierungsrunde. *Berater Immunic AG:* *Dentons (München):* Thomas Strassner (Partner, Federführung), Michael Rebholz (Associate, beide Gesellschaftsrecht/M&A) *Kontakt:* Thomas Strassner Partner, München T +49 89 2444 084 54 E thomas.strassner@dentons.com *Pressekontakte:* Gerte Holzgraefe Communications Manager Deutschland T +49 30 264 73 949 E gerte.holzgraefe@dentons.com *Über Dentons* Dentons ist die weltweit größte Wirtschaftskanzlei. Mandanten schätzen die Qualität und sehen in der globalen Aufstellung einen echten Mehrwert. Dentons gehört zu den Top Kanzleien des Acritas Global Elite Brand Index, ist Preisträger des BTI Client Service 30 Awards und wird in führenden Wirtschafts- und Rechtsmedien für Innovationen im Mandantenservice ausgezeichnet. Dies umfasst auch die Gründung von Nextlaw Labs und Nextlaw Global Referral Network. Mit polyzentrischem Ansatz und herausragendem Talent setzt Dentons neue Maßstäbe in der Rechtsberatung. Hiervon profitieren Mandanten überall dort, wo sie leben oder Geschäfte tätigen. www.dentons.com [1] Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Dentons Schlagwort(e): Unternehmen 2017-02-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 543069 2017-02-08 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=6654c1fb77f7ae3ed6631647da3be062&application_id=543069&site_id=vwd&application_name=news

