ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt der Schweiz hat den Mittwoch mit kleinen Gewinnen beendet. Damit hielt sich Zürich besser als die Nachbarbörsen. Die defensive Struktur des schweizerischen Markts hat ihm im laufenden Jahr geholfen. Während beispielsweise der DAX im Nachbarmarkt in Frankfurt auf Jahresbasis nur noch minimal im Plus liegt, bringt der SMI es auf 1,8 Prozent. Noch besser steht der SMI im Vergleich mit den großen europäischen Stoxx-Indizes da. Im Fokus stand am Mittwoch die heimische Berichtssaison mit drei Schwergewichten aus dem SMI - ABB, Swisscom und Syngenta. Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 8.379 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 10 Kursverlierer und 9 -gewinner gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Umgesetzt wurden 68,92 (zuvor: 47,09) Millionen Aktien.

Bei den Aktien der Berichtsunternehmen gaben ABB 3,4 Prozent nach und hielten damit die rote Laterne im SMI. Laut Marktteilnehmer lagen die Zahlen unter den Erwartungen. Der Nettogewinn von 489 Millionen Dollar lag demzufolge deutlich unter der Prognose von 545 Millionen Dollar. Umsatz und EBITA hätten die Prognosen aber nur knapp verfehlt. Der Auftragseingang deute auf eine Book-to-Bill-Ratio unter eins hin, das sei jedoch erwartet worden. "Für die Kursaussichten ist das leicht negativ", sagt ein Händler. Allerdings spreche ABB auch von einem Übergangsjahr, und die Aussichten sollten von der Ausrichtung auf margenstärkere Aufträge profitieren.

Für die Syngenta-Aktie ging es 1,1 Prozent nach oben. Die Analysten von S&P Global urteilen, dass das Unternehmen die Erwartungen übertroffen habe. Wegen des nur noch geringen Kurspotenzials senken sie den Wert allerdings auf "Hold". Swisscom legten nach Zahlen 1,4 Prozent nach oben. Teilnehmer sagte, das Zahlenwerk habe zum Teil die Erwartungen geschlagen. Die Adecco-Aktie fiel um 2 Prozent, nachdem Jefferies den Titel auf "Underperform" gesenkt hat. Die Aktie hat seit den Julitiefs rund 50 Prozent gutgemacht.

February 08, 2017

