Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem kleinen Minus von 6 Punkten auf 11.543 ist der DAX am Mittwoch aus dem Handel gegangen. Am Nachmittag hatte der deutsche Leitindex noch mit 0,6 Prozent oder knapp 70 Punkten im Minus gelegen. Doch die Kurserholung im frühen Handel der Wall Street stützte in den letzten eineinhalb Handelsstunden auch am deutschen Markt die Kurse. Die Nebenwerte-Indizes MDAX, TecDAX und SDAX legten sogar zwischen 0,3 und 0,6 Prozent zu.

Verkauft wurden vor allem stark von der Konjunktur abhängige Aktien, während sogenannte defensive Papiere von Unternehmen mit kontinuierlich stabilen Erträgen gesucht waren. BASF verloren 1,6 Prozent, Thyssenkrupp 0,9 Prozent und Heidelbergcement 0,9 Prozent. Dagegen legten Beiersdorf um 1,4 Prozent zu, Henkel um 2,3 Prozent und RWE um 2,9 Prozent.

Größter Kursgewinner im DAX waren Lufthansa mit einem Plus von 3,3 Prozent. Die Societe Generale hatte die Aktie auf "Kaufen" hochgestuft. Continental verloren 0,7 Prozent, der Broker Bryan Garnier hatte bei den Titel zum "Verkauf" geraten. Eine Abstufung der Fraport-Aktie von "Kaufen" auf "Halten" durch die Societe Generale ließ den Kurs um 1,3 Prozent nachgeben.

Immobilienwerte sind gesucht

Als Profiteure sinkender Zinsen entpuppten sich Immobilienwerte. Vonovia, Alstria Office, Deutsche Wohnen, LEG Immobilien und Patrizia Immobilien legten zwischen 2,2 und 4,9 Prozent zu. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen ist seit Ende Januar von 0,48 auf 0,30 Prozent gesunken. Mit niedrigen Zinsen sinken die Finanzierungskosten der Immobiliengesellschaften.

Der Hersteller von Lichttechnik Osram hat im ersten Quartal 2016/17 zwar mehr verdient als Analysten im Konsens erwartet hatten. Das ließ Anleger jedoch kalt, der Kurs gab um 0,3 Prozent nach. Jenoptik verteuerten sich um 5,6 Prozent, nachdem die Analysten von Independent Research und von Oddo die Kursziele für die Aktie erhöht hatten.

Gea stiegen um 3,9 Prozent. Die Societe Generale hat die Aktie des Anlagenherstellers von "Neutral" auf "Outperform" erhöht. Commerzbank büßten 1,7 Prozent ein. Die Bank veröffentlicht am Donnerstag vor Börsenbeginn den Quartalsbericht. Deutsche Bank gaben um 2,1 Prozent nach.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 97,8 (Vortag: 71,9) Millionen Aktien im Wert von rund 3,43 (Vortag: 2,85) Milliarden Euro. Es gab 15 Kursgewinner und 15 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.543,38 -0,05% +0,54% DAX-Future 11.533,50 -0,07% +0,77% XDAX 11.538,78 -0,21% +0,80% MDAX 22.709,31 +0,61% +2,35% TecDAX 1.843,40 +0,49% +1,75% SDAX 9.748,85 +0,27% +2,41% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,33% +82 ===

Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@wsj.com

DJG/bek/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 08, 2017 12:02 ET (17:02 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.