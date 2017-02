Von Benjamin Krieger

FRANKFURT (Dow Jones)--Stillstand hat am Mittwoch an den europäischen Börsen geherrscht. Die Blue-Chip-Indizes bewegten sich in engen Spannen um die Schlusskurse des Vortages. "Die Unsicherheit vor dem Hintergrund immer noch undurchsichtiger Strategien eines Donald Trump, aber auch im Vorfeld wichtiger Wahlen in Europa bleibt", sagte Jochen Stanzl von CMC Markets. Der DAX schloss 6 Punkte niedriger bei 11.543 Punkten. Der Euro-Stoxx-50 beendete den Handel 2 Punkte höher bei 3.238 Zählern.

Auf und ab ging es im Tagesverlauf mit dem Ölpreis. Das Barrel der Nordseesorte Brent fiel im asiatischen Handel im Tagestief bis auf 54,45 US-Dollar. Am Nachmittag erholte sich der Ölpreis jedoch wieder und handelt am Abend 0,5 Prozent fester bei 55,35 Dollar. Auch überraschend hohe Rohölbestände in den USA übten am Nachmittag keinen Druck mehr auf den Ölpreis aus.

Auch der Euro verlor zum US-Dollar bis zum Mittag an Boden. Im Tagestief wurde die Gemeinschaftswährung mit 1,0640 Dollar bezahlt. Anschließend wertete der Euro wieder bis auf 1,0714 Dollar auf. Bundesanleihen bauten die Kursgewinne der vergangenen Tage aus. Die Rendite zehnjähriger Papiere sank zeitweise auf unter 0,3 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit vier Wochen. Die Feinunze Gold legte um 0,7 Prozent auf 1.244 US-Dollar auf den höchsten Stand seit November zu.

Hochstufung macht Lufthansa zum größten DAX-Gewinner

Von einer Kaufempfehlung profitierte die Aktie der Lufthansa, die um 3,3 Prozent stieg. Die Societe Generale empfahl ihren Kunden, die Aktie der deutschen Fluggesellschaft zu kaufen. Air France-KLM verteuerten sich sogar um 4,8 Prozent. Die Societe Generale hatte die Aktie von "Verkaufen" auf "Halten" erhöht.

Commerzbank verloren 1,7 Prozent. Die Bank veröffentlicht am Donnerstag die Ergebnisse für das Schlussquartal 2016. Deutsche Bank gaben um 2,1 Prozent nach und auch der europäische Bankensektor verlor 0,8 Prozent. Der Leuchtmittelhersteller Osram ist mit einem operativen Wachstum in das neue Geschäftsjahr gestartet. Das Unternehmen profitierte von guten Geschäften mit optischen Halbleitern und einer guten Nachfrage im Automobilbau. Nach den jüngsten Kursgewinnen gab die Aktie jedoch leicht nach.

Die Aktien deutscher Immobiliengesellschaften wie Vonovia, Deutsche Wohnen und LEG Immobilien gewannen 2,2 bis 4,9 Prozent hinzu. Hier sorgten die zuletzt recht kräftig gefallenen Zinsen laut Händlern für Aktienkäufe.

Geringer Gewinn drückt auf Kurs von ABB

Der Schweizer Industriekonzern ABB hat im vierten Quartal bei geringeren Umsätzen deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Der Aktienkurs gab dennoch um 3,4 Prozent nach, denn der Nettogewinn war hinter der Konsensprognose von Analysten zurückgeblieben. Sehr zufrieden zeigten sich Anleger dagegen mit den Geschäftszahlen des französischen Baukonzerns Vinci. Die Aktie stieg um 4,7 Prozent. "Die Baukonjunktur läuft weltweit rund", sagte ein Händler.

Der Pharmakonzern Sanofi hat im vierten Quartal dank geringerer Abschreibungen und Restrukturierungskosten mehr als doppelt so viel verdient wie im Vorjahr. Für die Aktie ging es um 1 Prozent nach oben. Bei Glaxosmithkline lag das Gewinnziel etwas unter der Markterwartung, was den Kurs bremste, dieser schloss kaum verändert.

Der Bergwerkskonzern Rio Tinto hat im vergangenen Jahr einen Milliardengewinn verbucht, will davon mehr als erwartet an die Aktionäre ausschütten und zudem für bis zu 500 Millionen Dollar eigene Aktien zurückkaufen. Nach hohen Kursgewinnen der Aktie nahmen Anleger jedoch Gewinne mit, der Kurs fiel um 1,7 Prozent.

Die dänische Großreederei Moller-Maersk streicht nach einem schwachen vierten Quartal die Dividende zusammen und Chef Michael Pram Rasmussen nimmt seinen Hut. Die Aktie büßte daraufhin 5 Prozent ein.

=== Index Schluss- Entwicklung Entwicklung Entwicklung stand absolut in % seit Jahresbeginn Euro-Stoxx-50 3.238,04 +2,33 +0,1% -1,6% Stoxx-50 3.008,78 +10,55 +0,4% -0,1% Stoxx-600 363,94 +1,20 +0,3% +0,7% XETRA-DAX 11.543,38 -6,06 -0,1% +0,5% FTSE-100 London 7.188,82 +2,60 +0,0% +0,6% CAC-40 Paris 4.766,60 +12,13 +0,3% -2,0% AEX Amsterdam 483,51 -0,77 -0,2% +0,1% ATHEX-20 Athen 1.633,91 -27,06 -1,6% -6,1% BEL-20 Brüssel 3.584,03 -5,68 -0,2% -0,6% BUX Budapest 32.595,92 +56,39 +0,2% +1,9% OMXH-25 Helsinki 3.652,49 -2,33 -0,1% -0,8% ISE NAT. 30 Istanbul 108.223,76 +981,58 +0,9% +13,3% OMXC-20 Kopenhagen 888,58 -5,75 -0,6% +0,5% PSI 20 Lissabon 4.563,21 -3,10 -0,1% -2,6% IBEX-35 Madrid 9.329,70 -1,80 -0,0% -0,2% FTSE-MIB Mailand 18.771,78 +109,17 +0,6% -2,4% RTS Moskau 1.164,65 -14,56 -1,2% +1,1% OBX Oslo 627,18 -3,66 -0,6% +1,5% PX-GLOB Prag 1.240,23 +10,45 +0,8% +3,5% OMXS-30 Stockholm 1.549,24 -1,70 -0,1% +2,1% WIG-20 Warschau 2.083,65 -2,89 -0,1% +7,0% ATX Wien 2.706,11 -6,65 -0,2% +3,4% SMI Zürich 8.378,73 +8,59 +0,1% +1,9% DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:32 Di, 17:27 % YTD EUR/USD 1,0705 +0,42% 1,0661 1,0691 +1,8% EUR/JPY 119,6505 -0,08% 119,7483 119,88 -2,8% EUR/CHF 1,0637 -0,12% 1,0650 1,0658 -0,7% EUR/GBP 0,8536 -0,05% 0,8528 1,1664 +0,1% USD/JPY 111,78 -0,49% 112,33 112,12 -4,4% GBP/USD 1,2541 +0,32% 1,2501 1,2467 +1,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,41 52,17 +0,5% 0,24 -4,1% Brent/ICE 55,38 55,05 +0,6% 0,33 -3,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.242,59 1.233,75 +0,7% +8,84 +7,9% Silber (Spot) 17,83 17,71 +0,7% +0,12 +11,9% Platin (Spot) 1.018,05 1.005,50 +1,2% +12,55 +12,7% Kupfer-Future 2,68 2,63 +1,7% +0,04 +6,8% ===

