Berlin (ots) - Man kann annehmen, dass sich Skeptiker in der Politik eher überzeugen lassen, wenn sie keine bösen Worte in den Mund nehmen müssen. Warum sich aber die Unionsparteien, aus deren Ideenkästchen die Vorschläge kommen, die Mühen der sprachlichen Verpackung auf sich genommen haben, bleibt rätselhaft. Sie verfolgen im Wahljahr ja gerade das entgegengesetzte Ziel - nämlich als hart und entschlossen wahrgenommen zu werden.



