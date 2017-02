Brexit heißt Brexit, lautet der Leitspruch von Premierministerin Theresa May. Aber was bedeutet der Brexit für die vielen EU-Ausländer in Großbritannien und Briten in der EU nun konkret?

Das britische Unterhaus hat mit den abschließenden Beratungen zum Brexit-Gesetz der Regierung begonnen. Es soll Premierministerin Theresa May die Vollmacht geben, die Austrittsverhandlungen mit der EU einzuleiten. Die Opposition versucht, den Gesetzentwurf abzuändern, um Einfluss auf die Austrittsverhandlungen nehmen zu können. Bislang ist es der Regierung aber gelungen, Änderungsanträge zu dem knappen Gesetzestext abzuwehren. Ob sie sich Zugeständnisse abringen lassen wird, ist fraglich.

Bei einer ersten Abstimmung vergangene Woche hatte sich eine große Mehrheit der Abgeordneten für das Gesetz ausgesprochen. Es wird erwartet, dass die Parlamentarier dem Gesetz bei der abschließenden Abstimmung, die gegen 21 Uhr MEZ stattfinden soll, ebenfalls zustimmen werden. Anschließend muss es noch dem Oberhaus vorgelegt werden. Bis zum 7. März soll das Gesetz unter Dach und Fach sein. Zwei Jahre wird es dann wohl noch bis zur Scheidung von der EU dauern.

Premierministerin Theresa May hat angekündigt, gleich zu Beginn der Verhandlungen ein Abkommen über die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien und Briten in der EU schließen zu wollen. Doch ob das gelingt, ist ungewiss. Etwa drei Millionen EU-Ausländer leben auf der Insel, darunter etwa 135.000 Deutsche. Etwa eine Million Briten leben zurzeit in anderen EU-Staaten.

Der gebürtige Berliner Thorsten Altenkirch arbeitet seit 16 Jahren in Großbritannien. Sorgen macht sich der Wissenschaftler ...

